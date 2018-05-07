Focus Assist Oyuncular için Yenileniyor
Windows 10'un yeni ön izleme sürümünde ilginç bir ekran görüntüsü alma özelliği ve Focus Assist gelişiyor.
Yeni yayınlanan Windows 10 ön izleme sürümünde birçok yeni değişiklik bulunuyor. Bunlardan biri ekran yakalama özelliğine gelen yenilik, diğeri ise Focus Assist'e oyuncular için gelen yeni bir özellik.
Redstone 5, yani yapı 17661 bu yılın sonunda gelecek olan büyük bir güncelleme ve "Windows 10 November 2018 Update" gibi bir adı olabilir. Şu an 'fast ring' ve 'skip ahead' üyeleri bu sürümü deneyebilir. Bu sürümde Microsoft'un kendisine göre ekran görüntüsü almak 'modern bir kırpma tecrübesine' dönüşecek ve aldığımız ekran görüntülerine notlar yapıştırabileceğiz.
Şu an 'Başlat + Shift + S' ile ekranın istediğiniz bir parçasının görüntüsünü alabilirisiniz. Bu şekilde aldığınız görüntüler direkt olarak panoya yapıştırılıyor, buradan görüntünüzü herhangi bir görsel düzenleme yazılımına taşıyabilirsiniz. Yeni güncelleme ile Screen Sketch uygulaması bağımsız olacak ve buradan ekran görüntülerinizi düzenlemek çok kolay olacak.
April Update ile Focus Assist zaten iyice gelişerek Sessiz Saatler özelliğini oyun oynarken otomatik olarak açmaya başladı. Bu özelliğin ismi yeni güncelleme ile "rahatsız etmeyin (do not disturb)" olacak ve daha bile verimli çalışacak.
Son olarak Microsoft, 'Başlat + Tab' tuşları ile erişilebilen Task View'ın tasarımında akrilik efekti kullanılacak ve Fluent Design'ı Windows'un farklı alanlarında daha fazla ön plana çıkaracak.
Ali Ruhi Öztürk
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