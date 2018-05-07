Focus Assist Oyuncular için Yenileniyor

Windows 10'un yeni ön izleme sürümünde ilginç bir ekran görüntüsü alma özelliği ve Focus Assist gelişiyor.

Focus Assist Oyuncular için Yenileniyor

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