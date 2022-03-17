Fongogo Paya Dayalı Kitle Fonlamasıyla Yatırım Turlarına Başlıyor

İhtiyaç duyulan sermayenin kitlelerin desteğiyle bir araya getirilmesine aracılık eden Türkiye'nin öncü kitle fonlama platformu Fongogo, girişim ve yatırım ekosistemine bütüncül bir finansman modeli sunma hedefiyle SPK'dan aldığı paya dayalı kitle fonlama lisansıyla yeni platformunu hayata geçirdi. Bugüne kadar ödül ve bağış tarafında kültür sanattan teknolojiye ve çevreci oluşumlara kadar sayısız projenin finansmanına aracılık eden Fongogo, paya dayalı kitle fonlama platformu üzerinden bu yılın sonuna kadar 50 girişimin 50 milyon TL, 3 yıl içindeyse 400 girişimin 1 milyar TL'nin üzerinde fonlanmasına aracılık etmeyi hedefliyor.
"İlk kampanyamız Tamamliyo, 16 Mart'ta fon toplamaya başladı"
Girişim ve yatırım ekosisteminde girişimlerin kitlelere sağladığı faydalara odaklandıklarını vurgulayan Fongogo Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çebi, şöyle konuştu: "Bizim için fonlamaya çıkan kampanyaların başarısı kadar bu şirketlerin sürdürülebilirliği de çok önemli. Bu nedenle yatırım öncesi ve sonrası olmak üzere girişimlerin ihtiyacı olan destekleri çözüm ortaklarımızla sunmak istiyoruz. Bu sayede verimli strateji ve yapılarla ilerleyip doğru büyümelerine vesile olmak istiyoruz. Örneğin; başarılı fonlama gerçekleştiren bir şirketin yurtdışına açılımını sağlamak adına çözüm ortaklarımızla bir araya getirip pazara giriş stratejisi oluşturmalarını sağlayabiliyoruz. Öte yandan Fongogo olarak paya dayalı kitle fonlama platformumuz üzerinden yatırımcılardan aldığımız hizmet bedelinin belli bir miktarını girişimcilere yatıracağız. İlk kampanyamız görüntü işleme teknolojisi ile sağlık sigortası karşılaştıran girişim Tamamliyo; 16 Mart'ta fon toplamaya başladı. Akabinde her hafta yeni kampanyalarla girişimlere can suyu olmayı sürdüreceğiz."
Fongogo olarak 2022 yılı içinde yeni platform üzerinden 50 girişimin 50 milyon TL fonlanmasına aracılık etmeyi hedeflediklerini belirten Ali Çebi, sözlerine şöyle devam etti: "Yeni nesil bir fonlama platformu olan paya dayalı kitle fonlama platformumuz üzerinden 3 yıl içinde de pay ve borç tarafında 400 şirketin finansmana erişimini kolaylaştırmayı ve toplamda 1 milyar TL üzerinde fonlamaya aracılık etmeyi hedefliyoruz. Böylelikle yatırımcıların halka açık olmayan girişimlere yatırım yapabilmelerini ve sağlanan fonlamayla işletmelerin büyüme hızlarını artırmalarını, daha fazla istihdam yaratmalarını ve yeni yatırımlar yaparak ülke ekonomisine katkıda bulunmalarını sağlamak istiyoruz."
"Kitle fonlaması finansmanın demokratikleşmesidir"
Kitlelerin gücüyle girişimlerin ve işletmelerin kaynağa erişimini hızlandırmak ve kolaylaştırmak misyonuyla yola çıktıklarını belirten Fongogo Kurucu Ortağı Ali Tirkeş ise şu açıklamayı yaptı: "Kitle fonlaması, arada bir banka ya da benzeri bir kuruluş olmadan bir startup'a, girişimciye, KOBİ'ye ve hatta bir proje sahibine ihtiyacı olan sermayeye ulaşması için toplulukları bir araya getirmesiyle finansmanı demokratikleştiriyor. Fongogo da sermaye arayışında olan startup'lara, girişimcilere ve proje sahiplerine finansmana erişimleri için aracılık edecek."
Finansmana erişimin her daim hayati bir önem taşıdığının altın çizen Ali Tirkeş, finansmanın sadece içinden geçilen bu zorlu pandemi döneminin değil tüm zamanların problemi olduğunu vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti: "Startup'lar, girişimciler ve tüm işletmeciler için finansmana erişim doğru zamanda ve yeteri kadar olmalıdır. Kitle fonlaması ise bunun için en doğru formüllerden biri. "
"Kitle fonlaması dünya ligine yükselmeye aday girişimlere yatırım imkânı sunuyor"
Kitle fonlaması ile yatırımcıların Türkiye'den dünyaya açılmak için çaba gösteren birbirinden değerli girişimlere yatırım yapma fırsatı sunduğunun altını çizen Ali Tirkeş, "Bu imkân tüm yatırımcıları heyecanlandırıyor. Fongogo olarak, Türkiye'nin her köşesindeki yatırımcılara seslenerek 'Coğrafi engelleri kaldırdık, maddi bariyerleri indirdik, gelin Türkiye'nin yükselen girişimlerine ortak olun' çağrısında bulunuyoruz. Kitle fonlamasıyla Türkiye'nin her yerinden dileyen herkes kendi yatırım bütçesine göre birbirinden değerli bu girişimlere yatırım yapabilir. Diğer yandan yaptığımız işle hem girişimlere hem de yatırımcılara erişerek kaynak sağlamanın yanı sıra ülke ekonomisine de katkıda bulunuyoruz. Misyonumuz, kitlelerin gücü ile girişimlerin finansmana erişimini sağlamak ve aynı zamanda yatırımcılara dünya ligine yükselmeye aday bu girişimlere yatırım yapma fırsatı yaratmak" diye konuştu.
"10 yılda yarım trilyon dolara ulaşması bekleniyor"
Kitle fonlamasının dünyada da hızla geliştiğine işaret eden Tirkeş, sözlerine şöyle devam etti: "Dünya girişim sermayesi yatırımları 2020'de 335 milyar dolar iken 2021'de 643 milyar dolara ulaştı. Türkiye'de ise girişimlere yapılan yatırımlar dünyadan çok daha hızlı büyüme gösterdi ve 2021 yılında bir önceki yıla kıyasla yatırımlar 10 kat artarken, 1,5 milyar doları aştı.
Ayrıca dünyada kitle fonlamasının büyüklüğü 2013 yılında 13 milyar dolar iken 2020'de 120 milyar dolara ulaştı. Kitle fonlamasının önümüzdeki 10 yıl neredeyse her yıl ortalama yüzde 20 büyüyerek 500 milyar dolar seviyelerine ulaşacağı tahmin ediliyor. Öte yandan Türkiye'deki gelişmelere ve pazar potansiyeline bakacak olursak, son 10 yılda kurulmuş ve aktif 5 binin üzerinde startup'ın ve 3 milyonu aşan KOBİ'nin olduğunu görüyoruz. Tüm bu rakamlar bizlere kitle fonlamasının gelecekteki potansiyelini gösteriyor. Bizler de Fongogo olarak bugüne kadar ödül ve bağış tarafında 90.000'i aşkın üyemizle, başarılı kampanyalarla girişimlere ve projelere 10 milyon TL'nin üzerinde fon aktardık. 1.500'ün üzerinde fonlama kampanyası yayınlayarak hayallerin hayat bulmasına vesile olduk. Yeni kitle fonlama platformumuzla binlerce girişime can suyu olmaya devam edeceğiz."
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