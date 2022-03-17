Fongogo Paya Dayalı Kitle Fonlamasıyla Yatırım Turlarına Başlıyor

Türkiye'nin öncü kitle fonlama platformu Fongogo, paya dayalı kitle fonlama platformunu hayata geçirdiğini duyurdu. 2022 yıl sonuna kadar platform üzerinden 50 kampanya yayına alarak 50 milyon TL üzerinde fon sağlamayı hedefleyen Fongogo, 3 yılda ise 400 girişimin 1 milyar TL'nin üzerinde fon bulmasına aracılık etmeyi hedefliyor.