Football Manager 2018'de sürpriz açıklama!
Sports Interactive, bir sonraki Football Manager oyununda eşcinsel futbolcuların bunu açıklamalarına izin verecek!
Oyun geliştiricisi Sports Interactive, güncel başlıkları yakalayarak olayların ilerisinde kalmayı başarmakta. Brexit'in dört ay sonrasında firma, Football Manager 2017'nin, Birleşik Krallık'ın AB'yi terk etmesinin sonucunda oluşabilecek oyuncu vize sorunlarına sahip potansiyel sorunları içereceğini duyurmuştu. Bir sonraki sürüm ise, gerçekliği daha iyi yansıtmak adına daha farklı bir şeyi içerecek: Football Manager 2018, marka için bir ilki imza atarak eşcinsel oyuncuları da içerecek.
Yöneticiler, takımlarındaki oyuncular açıklama yaptıkları zaman haber raporları alacaklar. Oyunun yöneticisi Miles Jacobson'ın BBC'ye söylediğine göre bunun ardından, LGBT topluluğunun desteği sebebi ile takımın geliri az miktarda artacak. Tahminen bunun anlamı yeni hayranların maçlara katılması ve takım eşyalarını satın almaları anlamına gelmekte.
Jacobson'ın BBC'ye söylediğine göre profesyonellerin miktarından dolayı, eşcinsel olan ancak duyurmak istemeyen oyuncular olduğunu bildiklerini ve bunun futbol için hâlâ bir problem olmasını garip bulduklarını, bu duyurunun aslında iyi bir şey olabileceğini göstermek istediklerini söylüyordu.
Erkekler futbolu için eşcinsellik bir problem olarak görülüyor. Eski Leeds orta saha oyuncusu Robbie Rogers, eşcinsel olduğunu açıklamak için İngiltere liglerini terk etmiş ve ABD ligine transfer olmuştu. Ancak görünene göre kadınlar futbolu için benzer bir durum geçerli değil. 2015 Kadınlar Dünya Kupası sırasında yayınlanan makaleler, açık bir şekilde eşcinsel olan iki kadının oynadığını belirtmekteydi ve o yıl uluslararası turnuvada pek çok lezbiyen veya biseksüel olan oyuncular bulunmaktaydı.
Ancak bazı ayrıntılar da var. Öncelikli olarak, sadece oyun tarafından sonraki nesiller için üretilen oyuncular, eşcinsel oldukları açıklamasını yapabilecekler. Bunun sebebi de, Jacobson'ın da BBC'ye açık bir şekilde söylediği üzere gerçek oyuncuların aksine "onlar (oyunun ürettiği oyuncular) dava açamıyorlar." Ayrıca bazı oyuncular bu açıklamayı hiç yapmıyorlar. Sports Interactive yasal tavsiyelere uyarak, eşcinselliğin yasak olduğu ülkelerdeki oyuncuların eşcinsellik duyurusu yapmaları mümkün olmayacak. Tabi ki bu duyuru kurgusal bir oyuncunun dijital cinselliğini değiştiren bir tuştan oluşmakta ve sahadaki yeteneklerini hiçbir şekilde etkilemiyor. Ancak bu durum, futbolcuların kariyerlerini koruma korkusuyla cinselliklerini açıklamadığı üzücü gerçeğini ortaya koyuyor.
Levent Öztürk
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