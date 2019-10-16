Football Manager 2020 Tarihi Açıklandı!
Football Manager 2020'nin piyasaya çıkış tarihi ve hangi platformlara geleceği resmi olarak açıklandı!
- Levent Öztürk
Sports Interactive, Ağustos ayında Football Manager 2020 oyununun bir duyuru videosunu yayımlamıştı. Bu video oyun-içi görüntülere sahip değildi ve daha çok oyuncuları menajerlik yeteneklerini göstermeleri için heyecanlandırmaya yönelik gibi gözüküyordu. Daha sonra, bu ayın başlarında da oyun geliştiricisi, FM20 için yeni oyun özelliklerini açıklamıştı.
Şimdi ise oyunun Steam, iOS ve Android'te 19 Kasım tarihinde sunulacağı açıklandı. Ancak Google Stadia ve Nintendo Switch üzerinde yayım tarihleri daha sonra açıklanacak. Bu noktada netlik açısından iOS ve Android üzerinde yayımlanacak olan mobil sürümün Football Manager 2020 Mobile adını taşıyacağını da belirtmekte fayda var. Tahmin edilebileceği gibi bu sürüm temel oyun deneyimi açısından hemen hemen aynı olacak olsa da, içerik miktarı ve oyun tarzı esnekliği PC sürümüne göre çok daha sınırlı olacak.
Ayrıca her üç platform (PC, iOS ve Android) için de bir Touch sürümü sunulmakta. Sports Interactive, Touch sürümü ve normal sürümlerin içerik açısından çok farklı olmayacağını ve bunun yerine sadece farklı platformlarda kullanılabilirliklerinin farklı olacağını belirtiyor. Ancak daha önceki oyunlara bakılırsa, Football Manager 2020 Touch'ın PC'ye özel sürüme daha yakın bir deneyim sunacağı tahmin edilebilir. Örneğin maçları 3D oyuncu modelleri ile izlemek, eski Football Manager Mobile oyunlarında mümkün değildi.
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