Football Manager 2021, Xbox'a Gelirken PlayStation'a Neden Gelmiyor?

Football Manager serisi, spor hayranları ve genel olarak simülasyon oyunlarını sevenler arasında uzun süredir vaz geçilmez bir oyun konumunda. Serinin ilk oyunu 2004 yılında yayımlanmıştı ve o günden bu yana yıllık bir yayım planı takip edildi. Oyun, neredeyse son on yıl içerisinde hiçbir ev konsolunda yayımlanmamıştı.
Şimdi ise serinin en son oyunu Football Manager 2021 bir kez daha güncel ve yeni nesil konsollara geri dönüyor. Ancak PlayStation 4 ve PlayStation 5, Sony'nin geliştiriciye geliştirici seti (dev kit) göndermemiş olmasından dolayı belirgin bir şekilde bu konsolların arasında bulunmuyor.
Firma, yayımlanan bir blog yazısında Football Manager 2021'in Steam ve Epic Games Store'a 24 Kasım tarihinde geldiğini ve bu mağazalarda oyunu satın alanların PC ve Mac için Football Manager 2021 Touch'ı bedava olarak edineceklerini duyurdu. iOS ve Android sürümleri de bundan kısa bir süre sonra gelecek ve Switch sürümünün yıl sonundan önce sunulması bekleniyor.
Sürpriz bir açıklama ile oyun Xbox One, Series S ve Series X'e de geri dönüyor ve Xbox kontrol kolları için optimizasyonların yanı sıra Microsoft'un Xbox Play Anywhere teknolojisi ile Windows 10 genelinde kayıtlı oyunlar aktarılabilecek. Bu, serinin 2008 yılından beri bir Microsoft konsolunda yayımladığı ilk oyun olacak. Ancak Xbox Edition için henüz net bir yayım tarihi duyurulmuş değil.
İlginç bir şekilde bu yazı içerisinde PlayStation 4 ve PlayStation 5 sürümlerinden hiç bahsedilmiyor. Twitter üzerinde meraklı hayranların sorularına yanıt veren oyunun direktörü Miles Jacobson, bunun sebebinin Microsoft'un Football Manager 2021'in Xbox üzerinde olmasını "istemesi" ancak Sony'nin böyle bir isteğinin olmaması olduğunu söyledi.
Bir platforma oyun yapmak için bir geliştirici setine ihtiyacınız olduğunu belirten direktör, bu seti almak için de platform sahibinin oyunu platformda istemesinin gerekli olduğunu söyledi: "Sony ile konuştuk, bir geliştirici setimiz yok. Microsoft ile konuştuk, bize (geliştirici setini) gönderdiler."
Microsoft'un oldukça popüler sayılabilecek bu seriyi şu andaki ve gelecek nesil konsollarında isterken oldukça proaktif davranması ancak Sony'nin geliştiriciye geliştirici setini bile göndermemiş olmasının oldukça ilginç olduğu söylenebilir. Yeni oyunun, neredeyse on yıldır ilk defa bir ev konsoluna geleceği düşünülürse, Sony'nin doğru kararı verip vermediği tartışılabilir.
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