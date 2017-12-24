Forbes, Galaxy S9'un Bu Tasarımını "Doğruladı"

Yeni bir sızıntı, Galaxy S9'un en son hali olduğu konusunda son derece iddialı!

Forbes, Galaxy S9'un Bu Tasarımını "Doğruladı"

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