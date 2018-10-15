Ford, Bir Devrime İmza Atmaya Hazır!
Otomobil üreticisi Ford, yeni motorlarının üretiminde radikal bir yol izleyecek!
Amerikalı otomobil üreticisi Ford, motor üretiminde Grafen'den faydalanmaya karar verdi. Öncelikle Grafen nedir sorusuna yanıt verelim.
Andre Geim ve Konstantin Novoselov tarafından keşfedilen Grafen, Rus bilim insanlarına 2010 yılında "Nobel Bilim Ödülü" kazandırdı. Grafen için kabaca iki boyutlu karbon ifadesini kullanabiliriz. Söz konusu molekül, bal peteği şeklindedir ve 3 boyutlu biçimde işlendikten sonra, çelikten onlarca kat güçlü hale gelebilir. İletkenlik düzeyi bakırdan, altından hatta gümüşten daha yüksek seviyelere ulaşabilir potansiyele sahiptir.
Ford, 2014 yılından beri Grafen kullanımı üzerine çalışmalar yürütüyor. Ford; yakıt manifoldu, motor ve çeşitli basınç noktalarında söz konusu materyali kullanmanın yolunu bulmuş durumda. ABD'li üretici, Grafen kullanımı sayesinde yüzde 17 seviyesinde düşük motor sesi ve yüzde 30'dan fazla ısı dayanıklılığı elde edebileceğini duyurdu. Üstelik Grafen, muadillerine göre hafif tasarımıyla yakıt tasarrufunun önünü açıyor.
Ford, söz konusu mimariyi öncelikle yen nesil F-150 ve Mustang modellerinde kullanacak. "Ne zaman" sorusuna olan yanıt da, ABD'li üretici tarafından şöyle yanıtlandı: "Çok yakın zamanda!"
Barış Terun
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