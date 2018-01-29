Ford, "Robot Polis Arabası" Yapıyor

Ford tarafından alınan bir patentte, tamamen yapay zeka ile çalışan, otonom bir "robot polis arabasına" işaret ediliyor!

Ford, "Robot Polis Arabası" Yapıyor

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