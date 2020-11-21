Ford Türkiye ile E-Spor Heyecanı Kaldığı Yerden Devam Ediyor!

Ford, tüm dünyada yükselen trend e-spor'a verdiği desteği hız kesmeden sürdürüyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda, tamamen sanal ortamda düzenlediği "19 Mayıs Gençlik ve Spor Yarışı"nın ardından Ford şimdi de 22 Kasım Pazar günü Castrol Ford Team Türkiye ralli pilotlarının katılımı ile yeni bir e-spor ralli yarışı daha gerçekleştirecek.