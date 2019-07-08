Ford ve Volkswagen'den Bir İmza Daha!
Otomotiv sektörünün iki dev şirketi, daha önce imzaladıkları ortaklık anlaşmasını daha da genişleterek, taşları yerinden oynatmaya hazır!
Köklü otomotiv firmaları elektrikli ve otonom arabalarla dolu gelecek için hazırlanırken, rekabete devam edebilmek adına ortaklıklar ve işbirliklerine yöneliyorlar. Ocak ayında, satış bazında Dünya'nın en büyük otomobil üreticisi olan Volkswagen Group ve altıncı en büyük olan Ford Motor Company, kamyonetler ve pickup kamyonetler gibi ticari araçların gelişimi için ortaklıklarını duyurmuşlardı.
Şimdi ise, Reuters'in söylediğine göre, iki firma ortaklıklarını genişletme kararı aldı. Ortaklık artık, otomobillerde kullanılan elektrikli ve otonom araba teknolojilerini de içerecek. Bu ortaklık kapsamında Volkswagen, Ford'a, birkaç yıldır geliştirmekte olduğu modüler MED elektrikli otomobil platformuna erişim imkanı tanıyacak.
Ford, bir süredir ABD'de kendi otonom arabalarını test ediyordu ve bu çalışmaların en son gelişmelerden nasıl etkileneceği henüz belli değil. Volkswagen yönetim kurulunun, iki firmanın büyüyen ilişkilerinin detayları üzerinde görüşmek için 11 Temmuz'da toplanması bekleniyor.
İki firma, birbirleri ile yaptıkları işbirliğinin yanı sıra dijital dönüşüm atılımlarının bir parçası olarak teknoloji endüstrisi tarafından sunulan yeni fırsatlardan da faydalanmayı ihmal etmiyor. Volkswagen, filosuna dijital ve mobil hizmetleri sunacak olan Automotive Cloud'u için Microsoft'un Azure bulut teknolojisini kullanacak ve Ford da tasarım süreci için yazılım devinin HoloLens güçlendirilmiş gerçeklik başlığını kullanacak.
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