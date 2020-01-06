Ford'dan Yeni Bir Cam Tavan Patenti!

Yeni patent başvurusunda görünene göre Ford, sürücülerinin daha fazla güneş görmesini istiyor. Geçtiğimi Kasım ayında alınan ve ilk olarak CarAdvice tarafından haberi yapılan patentte, örtü tarzı bir ön cam görülüyor.
ABD Patent ve Marka Bürosu belgelerine göre bu tasarım, tavanın neredeyse tamamını kapsayan bir ön ve arka camı içeriyor. Resmi olarak patent başlığı "araç tavan yayı" için gözüküyor ve bu tür bir tasarımın gerçekleştirilebilmesi için gerekli yapısal değişiklikleri detaylandırıyor.
Yan tavan rayları ön ve arka yayları birleştiriyor ve bu yaylar, patentin "parmaklar" olarak tanımladığı parçalar ile yerlerine oturuyor. Belirtilene göre bütün bu yapı bir yandan çarpmalı kaza sırasında oluşan enerji ile başa çıkabilecek kapasiteye sahip. Zaten patent başvurusunun büyük bir kısmı, rayların ve yayların bu enerji ile nasıl başa çıkacağını anlatıyor.
Patent başvurusunda görülen eskizler güncel bir Ford Mustang'i gösteriyor olsa da, bunun anlamının, artık simgeleşmiş aracın tamamen camdan oluşan bir yenileme geçireceği olmadığının unutulmamasında fayda var. Genellikle patentler, bir otomobil üreticisinin tam olarak nasıl bir şey üretmeyi planladığını açık bir şekilde ortaya koymuyor. Ayrıca patentlerin pek çoğunun üretime geçmediğini de unutmamak gerekiyor.
Yine de gelecekteki Ford ve Lincoln modelleri için çoğunlukla camdan oluşan bir tavanın Mustang gibi bir spor modelde olmasa da, daha lüks seçeneklerde çekici bir özellik olabileceği kesin.
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