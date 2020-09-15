Ford'dan Müşterilerine Yeni Bir Test Sürüşü Deneyimi!

Ford, geleceği bugünden yaşama vizyonuyla müşterilerine yepyeni bir test sürüşü deneyimi yaşatacak. Pandemiyle ilgili tedbirlerin en üst düzeyde alındığı yeni 'Ford Kapında' test sürüşü uygulaması ile müşterilerin kapısına gelecek olan Ford yetkilileri test sürüş deneyimini farklı bir boyuta çıkaracak.

Ford'dan Müşterilerine Yeni Test Sürüşü Deneyimi

Geleceği bugünden yaşa görüşüyle hareket eden Ford, test sürüşü uygulamasını bir adım öteye taşıyarak  müşterilerinin kapısına getiriyor. SUV ürün gamındaki en yeni modelleri, Yeni Ford Kuga ve Yepyeni Ford Puma'yı, müşterilerine deneyimletmeye hazırlanan Ford, müşterilerin kapısına kadar gelerek test etme imkanı sunacak. 30 Eylül tarihine kadar İstanbul'da gerçekleşecek 'Ford Kapında' test sürüşleri için müşterilerin https://www.ford.com.tr/yerinde-test-surusu adresinden online randevu almaları yeterli olacak.

Test araçları müşteri önünde dezenfenkte edilecek, ozon ile temizlenecek

Test araçlarının dezenfekte işlemlerinin titizlikle yapılacağı uygulama kapsamında; öncelikle müşterilere Covid önlemleri aktarılacak, aracın temizliğinin detayları ile ilgili bilgi verilecek.  Test öncesi, müşterinin araca temas noktaları müşteri önünde dezenfekte edilecek, gerekli ateş ölçümleri yapılacak ve yeni maskeler verilecek. Test sırasında araçta sadece müşteri ve test uzmanı olmak üzere 2 kişi bulunabilecek. Test sonrasında ise araç tekrar dezenfekte edilecek ve test günü sonunda ozon ile tekrar detaylı olarak temizlenecek. Test sürüşü uzmanları periyodik olarak kapsamlı sağlık taramalarına tabi tutulacak.

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