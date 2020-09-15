Ford'dan Müşterilerine Yeni Bir Test Sürüşü Deneyimi!

Ford, geleceği bugünden yaşama vizyonuyla müşterilerine yepyeni bir test sürüşü deneyimi yaşatacak. Pandemiyle ilgili tedbirlerin en üst düzeyde alındığı yeni 'Ford Kapında' test sürüşü uygulaması ile müşterilerin kapısına gelecek olan Ford yetkilileri test sürüş deneyimini farklı bir boyuta çıkaracak.