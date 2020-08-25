Formula 1, 9 yıl aradan sonra İstanbul'da! İşte kesinleşen Formula tarihi

Formula 1 hayranlarının heyecanla beklediği haber geldi. Formula 1, 9 yıllık aranın ardından Türkiye'ye dönüyor. Bugün yapılan duyuru ile de tarih netleşti. Peki Formula 1 Türkiye 2020 ne zaman?