Formula 1, 9 yıl aradan sonra İstanbul'da! İşte kesinleşen Formula tarihi

Formula 1 hayranlarının heyecanla beklediği haber geldi. Formula 1, 9 yıllık aranın ardından Türkiye'ye dönüyor. Bugün yapılan duyuru ile de tarih netleşti. Peki Formula 1 Türkiye 2020 ne zaman?

Formula 1 uzun bir aradan sonra İstanbul'da! İşte Formula 1 Türkiye tarihi

Koronavirüs salgını nedeniyle pek çok ülke Formula 1 takviminden çekilme kararı aldı.Türkiye, takvimdeki boşluğu değerlendirip yarış listesine girmek için girişimlerine devam ediyor. Son haberler, dev organizasyonun bir ayağının 9 yıl aradan sonra yeniden İstanbul'da yapılacağına işaret ediyordu. Bugün yapılan duyuru ile tarih netleşti. 

FORMULA 1 2020 TÜRKİYE NE ZAMAN?

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın bu sezonki 14. mücadelesi, 15 Kasım'da Tuzla ilçesinde bulunan 5,3 kilometrelik pistte düzenlenecek. Ayrıca sezonun 15 ve 16. yarışları Bahreyn (29 Kasım ve 6 Aralık),17. ve son yarışı da Birleşik Arap Emirlikleri'nde (13 Aralık) yapılacak.

ÇİN YARIŞI İPTAL

Organizatörler, daha önce ertelendiğini açıkladığı Şanghay yarışının ise takvimden tamamen çıkarıldığını duyurdu. Böylece sezondaki toplam yarış sayısı 17 oldu. Pandemi öncesi yapılan planlarda, sezonun 22 yarıştan oluşması öngörülüyordu.

EN SON 2011'DE TÜRKİYE'DE YAPILMIŞTI

Formula 1 Türkiye'de ilk kez 2005 yılında düzenlendikten sonra 2011 yılında Türkiye'ye veda etmişti.

2005'te düzenlenen ilk yarışı McLaren pilotu Kimi Raikonen, 2006 – 2007 -2008'de Ferrari pilotu Felipe Massa, 2009'da Brawn GP pilotu Jensen Button, 2010'da McLaren Mercedes pilotu Lewis Hamilton ve son yarışı 2011'de Red-Bull Renault pilotu Sebastian Vettel kazanmıştı. Bu pilotlardan Raikonen, Hamilton ve Vettel hala yarışmaya devam ediyor.

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