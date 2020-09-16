Formula 1 biletlerine yoğun ilgi! Formula 1 bileti nasıl alınır?

9 yıl aranın ardından Türkiye'ye dönecek olan Formula 1'in biletleri dün satışa çıktı. 2011 yılından sonra ilk kez yeniden Türkiye'de yapılacak olan yarışın biletleri de yoğun ilgi gördü. Biletlerin satışa çıkmasıyla birlikte sistem de kilitlendi. Biletler 2 buçuk saat içerisinde tükendi...