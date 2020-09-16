Formula 1 biletlerine yoğun ilgi! Formula 1 bileti nasıl alınır?

9 yıl aranın ardından Türkiye'ye dönecek olan Formula 1'in biletleri dün satışa çıktı. 2011 yılından sonra ilk kez yeniden Türkiye'de yapılacak olan yarışın biletleri de yoğun ilgi gördü. Biletlerin satışa çıkmasıyla birlikte sistem de kilitlendi. Biletler 2 buçuk saat içerisinde tükendi...

Formula 1 İstanbul biletleri büyük ilgi! 2 saatte 10 bin bilet satıldı

Dünyanın en büyük motorsporları organizasyonlarından bir tanesi olan Formula 1, 9 yıl aradan sonra Türkiye'ye geliyor. 13-15 Kasım tarihlerinde yapılacak olan yarışın biletleri de dün saat 12:00 itibarıyla satışa sunuldu. Türkiye'ye gelecek Formula 1 ekibi için belirlenen bilet fiyatları, bir gün için 30 TL olarak açıklanmıştı.

BİLET FİYATLARI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ, SİSTEM KİLİTLENDİ

"Dünyanın en ucuz Formula 1 yarışı" olarak nitelendirilen Türkiye GP, hal böyle olunca da Formula 1'le ilgisi olan olmayan tüm vatandaşların ilgisini çekmeyi başardı.

Geçtiğimiz günlerde yapılan resmi açıklamalarda, Formula 1 bilet fiyatlarının ilk 24 saatte yüzde 50'ye varan indirimlerle satılacağı ifade edilmişti. İlk 24 saat için indirimli biletler Biletix üzerinden satışa sunulurken, ilk andan itibaren siteye girenler sorun ekranı ile karşı karşıya kaldı.

Yapılan açıklamalara göre indirimli biletlerin sadece 2,5 saat gibi kısa bir süre içerisinde tükendiği ifade edilirken, bazı vatandaşlarsa 15. dakika itibarıyla bilet bulamadıklarını ifade ettiler.

BİLET SATIŞI DEVAM EDİYOR

Formula 1 için bilet satışları Biletix üzerinden devam ediyor. Açık alan ve bazı silver bilet satışları tükendi ancak diğer kategorilerde bilet satışları bulunuyor.

FORMULA 1 TÜRKİYE ETABI NE ZAMAN?

F Türkiye Formula 1 yarışlarının tarihi 13-14-15 Kasım olarak belirlendi. Yarış ise Intercity İstanbul Park'ta yapılacak.

FORMULA 1 TÜRKİYE BİLET FİYATLARI

Platinum Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.900TL.
Gold 1 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı:1.500TL.
Gold 2 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.500TL.
Gold 3 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.300TL.
Gold Açık Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.100TL.
Silver 1 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 850TL.
Silver 2 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 550TL.
Silver 3 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 750TL.
Silver 4 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 750TL.
Silver 5 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 350TL.
Silver 6 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 250TL.
Silver 7 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 750TL.
Silver 8 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 850TL.
Açık Alanda Formula 1 izleme fiyatı: 90 TL

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