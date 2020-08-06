Formula 1 Hızında İnternet Getiren Router: İşte Archer AX6000 İncelemesi!

Formula hızında internete ihtiyaç duyan, online oyunlarda yayın yapan, ev veya iş yerindeki internet altyapısını Wi-Fi 6'ya taşımak isteyen veya akıllı ev sistemi kurmak isteyenler bu tarafa: İşte tüm bunları karşılayabilecek bir router olan Archer AX6000 incelemesi ve bilmeniz gerekenler.

06 Ağustos 2020 20:30

Ercan Uğurlu