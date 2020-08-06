Formula 1 Hızında İnternet Getiren Router: İşte Archer AX6000 İncelemesi!

Bu incelememizde şahane bir Wi-Fi 6 router'ına daha yakından bakacağız. Şahane diyoruz çünkü 802.11ax olarak da bilinen yeni Wi-Fi standardı ile bu kategori bir hayli renklenmeye başladı. Markaların ellerinden birer ikişer çıkmaya başlayan yeni teknoloji ile donalı cihazlar evlerde de kendine yavaş yavaş yer buluyor. Bu ürünlerden biri de, bugün inceleyeceğimiz, masamızda devasa gövdesiyle kendine yer bulan TP-Link Archer AX6000 oluyor.
TP-Link Archer AX6000 Tasarımı
Archer AX6000, zaten sizin de rahatça görebileceğiniz gibi 8 kollu antenleriyle büyükçe bir cihaz. Piyano renkli siyah gövdesi ve işlenmiş tasarımıyla modernize edilmiş bir görünüm alan Archer AX6000, elbette büyüklüğü ile herkesin hoşuna gitmeyebilir. Ancak içinde yer verdiği teknoloji ve bunun gerekli soğutmayı sağlayabilmesi için bu boyut gerekli. Öte yandan genişleyen alanı çok iyi kullanmış TP-Link ve cihazın üzerine takmış takıştırmış diyebiliriz. Zira arkasındaki bağlantılara baktığınızda etkilenmemeniz mümkün değil.
TP-Link Archer AX6000 Gigabit Ethernet Portları
Bağlantılar arasında tam 8 adet Gigabit Ethernet portu yer alıyor. Ayrıca burada 2.5Gbps gücünde WAN portu da mevcut durumda. Öyle ki, WAN portu ile 1Gbps üzeri internet erişiminden tam anlamıyla faydalanabilirsiniz. Yani bu cihaz ile ülkemizde pek çok yerde henüz desteklenmeyen hızlara hazır durumdasınız.
Cihaz, güçlü görünümünü güçlü bir donanım altyapısı ile karşılıyor. 1.8 GHz frekanslı 64-bit yapılı ve 4 çekirdekli işlemciden güç sağlayan ve buna 1 GB RAM desteği veren Archer AX6000, bu sayede çoklu işlemler için gerekli kuruluma sahip.
TP-Link Archer AX6000 Özellikleri Neler?
Archer AX6000 için 802.11ax standardını destekliyor dedik. Bu yeni standart aslında bir süredir bizlerle fakat cihazlarda yavaş yavaş yaygınlık gösteriyor. Dikkat ederseniz, akıllı telefonlarda da özellikle son dönemde çıkan üst seviye modellerde Wi-Fi 6 desteğini görmeye başladık. Bu altyapıdan faydalanmak için elbette 802.11ax destekli bir modem veya router gerekiyor. Ha tabii ki, bu router Wi-Fi 5 ve daha eski bağlantı desteğine sahip cihazları da destekliyor, yani geriye uyumluluk elbette var.
802.11ax, performans olarak ise, 802.11ac, yani Wi-Fi 5 ile kıyaslandığında arada büyük hız farkı sağlıyor. Bu elimizdeki cihaz üzerinden gidecek olursak, 5 GHz bandında 4804 Mbps ile 2.7 kat daha yüksek hız sağlanırken, 2.4 GHz bandında ise 1148 Mbps performansı ile 1.9 kat daha yüksek sonuç alabiliyorsunuz.
Archer AX6000'de daha pek çok özellik yer alıyor. 160MHz kanal genişliği, otomatik bant yönlendirme, MU-MIMO veri akışı ve istemciye doğrudan sinyal huzmeleme özelliğini destekleyebiliyor. Sahip olduğu tüm bu özelliklerle beraber özellikle yayıncılar, yüksek veri akışlarında bulunanlar ve artan akıllı ev ihtiyaçlarına yönelik cihazlara iyi bir altyapı kurmak için önemli bir model oluyor Archer AX6000. Bu anlamda, eğer böylesi ihtiyaçlarınız varsa, Wi-Fi 6 destekli cihazları yakından incelemeye başlamalısınız.
TP-Link Archer AX6000 Nasıl Kuruluyor?
Archer AX6000'ün kurulumu da daha önce incelediğimiz pek çok TP-Link cihazı gibi oldukça basit. TP-Link'in hem iOS hem Android marketlerinde bulabileceğiniz Tether uygulaması yoluyla kolayca kurulumunu gerçekleştirebiliyorsunuz. Kurulum için telefonunuz yeterli oluyor. Cihaza Bluetooth üzerinden bağlanıyor ve birkaç adımda kurulumu tamamlayabiliyorsunuz.
Uygulama üzerinden çok sayıda ayarı yapılandırabilmeniz mümkün. Arayüzün Türkçe dil desteğine sahip olması sayesinde herhangi bir zorluk da yaşamayacaksınız. Yer alan seçenekler arasında güvenlikten ebeveyn denetimlerine, misafir ağından antivirüs yapılandırmasına kadar pek çok nokta bulunuyor.
Sonuç
Sonuç olarak değerlendirecek olursak TP-Link Archer AX6000, özellikle yüksek kablosuz bağlantı desteği sunmasıyla niş bir model olurken, buna kablolu bağlantı desteği sağlamasıyla da kullanım alanını bir hayli genişletiyor. Bahsettiğimiz 8 Gigabit Ethernet portu ile evde geniş bir kablolu internet ağı kurma fırsatı verebiliyor.
Kurulum ve kullanımı bir hayli kolayken, öte yandan geniş bağlantı desteği içinde USB portlarını da dahil etmesiyle cihaz paylaşımı konusuna da eğilen Archer AX6000, geniş yazılım desteğiyle de çerçeveyi tamamlıyor. Fakat boyutları büyük ve heybetli. Minimal bir tasarım bekleyenlerin hoşuna gitmeyebilir ve öte yandan kesinlikle yüksek beklentisi olmayanlar dışındakilere hitap etmiyor.
Yani evde 2 telefon 1 bilgisayar bağlayacaksınız diye gidip de bunu satın almanızın pek esprisi yok açıkçası. Fakat yüksek bağlantı desteğine ihtiyaç duyuyorsanız, özellikle yayın yapıyorsanız veya evde ya da ofiste çok sayıda cihaza aynı anda bağlantı ulaştırmanız gerekiyorsa, o zaman gözünüz kapalı satın alabilirsiniz.
TP-Link Archer AX6000 Fiyatı Ne Kadar?
Peki, Archer AX6000'in fiyatı ne kadar? Şu an bu cihazı piyasada 2800 TL fiyatla bulabiliyorsunuz. Elbette ucuz bir ürün değil, ancak sebepleri de aşikar ve benzer işi yapan fakat daha yüksek fiyata sahip rakipleri olduğunu da söylemek lazım.
EDİTÖRÜN SEÇİMİ
CHIP Online Notu: %91
+ Kolay kurulum
+ Üst seviye Wi-Fi 6 performansı
+ Çok geniş bağlantı desteği
+ Güvenlik yöntemleri
- Boyutları büyük
- Erişilmesi güç fiyat
TP-Link Archer AX6000 Alternatifleri Neler?
TP-Link Archer AX6000'e alternatif olarak kısa bir süre önce incelediğimiz Asus RT-AX58U modelini de inceleyebilirsiniz.
Kimler TP-Link Archer AX6000 Satın Almalı?
Özellikle internet üzerinden rekabeti oyunlar oynayanlar ve yayın yapanlar başta olamk üzere, yüksek hızda stabil internet performansı sağlamak isteyenler TP-Link Archer AX6000'i rahatlıkla tercih edebilirler.
TP-Link Archer AX6000 Teknik Özellikleri
- Standart IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
- Arabirim 8 x Gigabit Ethernet, 1 x 2.5 Gbps WAN
- Frekans 2.4 GHz, 5 GHz
- Anten 8 adet (harici)
- Bağlantı Hızı 4804 Mbps (5 GHz), 1148 Mbps (2.4 GHz)
- Buton WPS, Wi-Fi, LED, güç, reset
- Boyutlar 261 x 261 x 60 mm
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