Formula 1 uzun bir aradan sonra İstanbul'da! İşte Formula 1 Türkiye tarihi

Koronavirüs salgını nedeniyle pek çok ülke Formula 1 takviminden çekilme kararı aldı.Türkiye, takvimdeki boşluğu değerlendirip yarış listesine girmek için girişimlerine devam ediyor. Son haberler, dev organizasyonun bir ayağının 9 yıl aradan sonra yeniden İstanbul'da yapılacağına işaret ediyor.
FORMULA 1 2020 TÜRKİYE NE ZAMAN?
Formula 1 Türkiye Grand Prix'si 13-14-15 Kasım tarihlerinde Intercity İstanbul Park pistinde yapılacak.
Bu kez kamu finansmanı olmadan, tamamen Intercity'nin girişimleri ve finansmanı ile Türkiye'ye gelecek olan Formula 1'in İstanbul'daki yarışı bu yıl seyircili olarak yapılacak olan 4 yarıştan biri olacak.
EN SON 2011'DE TÜRKİYE'DE YAPILMIŞTI
Formula 1 Türkiye'de ilk kez 2005 yılında düzenlendikten sonra 2011 yılında Türkiye'ye veda etmişti.
2005'te düzenlenen ilk yarışı McLaren pilotu Kimi Raikonen, 2006 – 2007 -2008'de Ferrari pilotu Felipe Massa, 2009'da Brawn GP pilotu Jensen Button, 2010'da McLaren Mercedes pilotu Lewis Hamilton ve son yarışı 2011'de Red-Bull Renault pilotu Sebastian Vettel kazanmıştı. Bu pilotlardan Raikonen, Hamilton ve Vettel hala yarışmaya devam ediyor.
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