Forrest Gump'taki efsane sahnelerle ilgili az bilinen detay! Hanks açıkladı

Tom Hanks, efsane Forrest Gump sahnesini kendi cebinden ödediğini söyledi. Hanks, yönetmen Robert Zemeckis ile aralarında geçen konuşmayı ve aldıkları kararı anlattı.