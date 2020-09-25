Forrest Gump'taki efsane sahnelerle ilgili az bilinen detay! Hanks açıkladı

Tom Hanks, 1994 Oscar ödüllü klasik Forrest Gump'taki efsaneleşen sahnelerden biri için para ödediğini açıkladı .
'In Depth With Graham Bensinger' programında verdiği röportajda Hanks, Paramount Yapım'ın Forrest Gump'taki bazı sahneleri finanse etmeyi reddettiğinde, hem kendisinin hem de yönetmen Robert Zemeckis'in, çok sayıda sahne için kendi ceplerinden ödeme yaptıklarını söyledi.
Yapım Şirketi Kabul Etmemişti
Söz konusu sahnelerden biri, Gump'ın filmin ortasında Amerika'da koşarken görülmesi. Tom Hanks, Gump, karakterinin filmin ortasında Amerika'da koştuğu sahnenin Zemeckis için hayati önem taşıdığını ancak yapım şirketi Paramount'un bu durumu masraflar nedeniyle kabul etmediğini söyledi.
Nasıl İkna Olduğunu Anlattı
Hanks, Zemeckis'in kendisini sahneyi finanse etmeye ikna ettiği bir sohbeti şöyle anlattı:
"Robert Zemeckis, çekimin X dolara mal olacağını, bu miktarı aramızda ikiye bölüp, Paramount'a geri vereceğimizi söyledi. Rakam o dönemde hiç de ucuz değildi. Ben de kabul ettim. Şirkete parayı onlara vereceğimizi ama bize de kardan biraz daha pay vermeleri gerektiğini söyledik. Stüdyo bu teklifimizi muhteşem buldu ve kabul etti."
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