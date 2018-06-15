Fortnite 125 milyon oyuncuya ulaştı ve...
Fortnite, 125 milyon oyuncuya ulaştı ve oyun şimdi ilk dünya kupasını düzenlemeye hazırlanıyor.
Epic Games, ilk Fortnite Dünya Kupası'nın 2019 yılında gerçekleşeceğini doğruladı.
Bu haber, firmanın bir blog yazısından geliyor ve ayrıca Epic, battle royale oyununun 125 milyon kullanıcıya ulaştığını da aynı yazı içerisinde doğruladı. Bu sayının toplam kayıtlı kullanıcı mı yoksa aktif kullanıcı mı olduğu belirtilmemiş olsa da, etkileyici bir sayı olduğunu kabul etmek gerekiyor.
Dünya Kupası dünya genelinde tüm oyunculara açık olacak ve eleme turnuvaları bu yılın ilerleyen zamanlarında "2019'un sonlarındaki" finaller öncesinde gerçekleşecek.
Epic, bu turnuvanın oyuncular için olduğunu belirtirken, katılımların yeteneğe bağlı olacağını, takım veya ürün satmayacağını, üçüncü parti liglerin de bu tarz bir uygulama yapmasını engelleyeceğini bildiriyor.
Ayrıca ödüller için de 100 milyon dolarlık bir havuz ayrıldığı belirtilmekte. Bu havuzun önemli bir kısmının tahminen Dünya Kupası galibine ayrıldığı söylenebilir.
Son olarak bu yıl E3 oyun toplantısında Fortnite'ın artık Nintendo Switch için de sunulduğu duyuruldu...
Levent Öztürk
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