Fortnite 40 Milyon İndirmeyi Geçti!

Epic'in geliştirdiği son zamanların popüler oyunu Fortnite, rakip oyunları özendirecek bir kilometre taşını devirdi!

Fortnite 40 Milyon İndirmeyi Geçti!

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