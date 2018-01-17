Fortnite 40 Milyon İndirmeyi Geçti!
Epic'in geliştirdiği son zamanların popüler oyunu Fortnite, rakip oyunları özendirecek bir kilometre taşını devirdi!
Gears of War'un geliştiricisi Epic Games'in popüler shooter/yapı oyunu Fortnite, yeni bir başarıya ulaştı. Oyun stüdyosunun yaptığı açıklamaya göre Fortnite, Ocak itibariyle 40 milyon kullanıcı tarafından indirildi. Bu sayı Aralık'ta 30 milyon idi.
Epic Games, oyunu indirenlerin ne kadarının oyundaki Save the World sürümünü, ne kadarının PUBG benzeri ücretsiz Battle Royale modunu kullandığını söylemedi. Yine de 40 milyon indirme, çoğu oyunun yanına bile yaklaşamadığı oldukça yüksek bir sayı.
Battle Royale bu hafta PC, Xbox One ve PS4'te büyük bir güncelleme alacak. Güncelleme içerisinde yeni isimlendirilmiş alanlar var. Takım, "haritanın farklı alanlarının daha eşsiz ve farklı bir his bırakacağını" söylüyor. Yenilikleri merak ediyorsanız, bu videoya göz atabilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
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