Fortnite'a Aylık ve Ücretli Olacak Yeni Bir Abonelik Sistemi Gelebilir

Ücretsiz oyun Fortnite, ilerleyen dönemlerde belli bir ücret karşılığı katılabileceğimiz, aylık bir üyelik sistemine geçiş yapabilir.

  • Levent Öztürk
Fortnite'a aylık üyelik sistemi gelebilir

Epic Games'in paylaştığı yeni bir anket, Fortnite için aylık üyelik sisteminin planlar arasında olduğunu gösteriyor. Geliştirici, bir süredir oyunculara bedava battle royale oyununa aylık üyelik için ne kadar ödemeyi düşüneceklerini soruyordu ve seçenekler aylık 5 dolar ile 18 dolar arasında değişmekteydi.

Bu aylık üyeliğe geçiş, muhtemelen oyunculara her ay 1.000 V-Bucks, her sezon için battle pass (genellikle 950 V-Bucks) ve yeni kozmetik ürünlere erken erişim imkanı kazandıracak. Popüler Fortnite sızıntı kaynağı @iFireMonkey tarafından Twitter üzerinde belirtildiği üzere anket, bu üyelikler için oyuncuların ne kadar para ödemeyi kabul edeceklerini soruyor. Twitter üzerindeki bazı Fortnite oyuncuları da, Epic Games kaynaklı aynı veya benzer anketlerle karşılaştıklarını belirtiyor.

Her ne kadar tüm bunlar şu anda muhtemel gözükse de, henüz kesinleşmiş hiçbir şey bulunmuyor.

Tabii ki bu seçeneğin en çekici kısmı, yeni battle-pass'lerin üyelik ile beraber anında açılacak olması. Bir battle-pass almanın en büyük sebebi, istediğiniz görselleri veya ekstraları içermesi. 

Epic Games'in bu konuda uzun bir süredir düşünmekte olduğunu tahmin ediyoruz. Eski Fortnite oyuncuları, bu yılın daha erken dönemlerinde bulunan ve şu anda geçerli olmayan yıllık bir pass (Annual Pass) sürümünü de hatırlayacaklardır.

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