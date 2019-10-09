Fortnite'a "Beyin Yıkama" Suçlaması!
Kanada'da açılan ilginç bir davada, popüler oyun Fortnite, sıra dışı bir suçlama ile karşı karşıya!
Fortnite'ı geliştiren Epic Games, oyunları "bilerek bağımlılık yapıcı yaptığı için" bir toplu dava ile karşı karşıya kaldı.
Kanada'da açılan dava, oyunun "uyuşturucu kullanmak" kadar kötü olduğunu düşünüyor. Quebec Yüksek Mahkemesi'nde yapılan başvuruda ABD merkezli Epic Games'in oyunu özellikle beynin yıkamaya yönelik şekilde geliştirdiği iddia ediliyor. Şikayete göre Fortnite oynayanlar, kendini tamamen oyuna kaptırıyorlar ve tıbbi yardım almak zorunda kalıyorlar. Şikayete göre "Fortnite oyununa bağımlılık, oyuncuların yaşamları için gerçek sonuçlar doğuruyor: Birçoğu yemek yemiyor, duş yapmıyor ve artık sosyalleşmiyor".
100 kişinin bir adaya bırakıldığı ve en son hayatta kalanın kazandığı Fortnite, 2018'de oyun dünyasında bir anda büyük bir ses getirmişti. Konsollardaki oynaması ücretsiz en büyük oyunlardan biri haline gelen Fortnite, geçen sene Epic Games'e 3 milyar dolar kazandırdı. Firmaya göre mart itibariyle oyunun 250 milyon oyuncusu bulunuyordu.
Davacılar, Epic Games'in "ürünün riskleri ve tehlikeleri hakkında kullanıcıları uyarmaktan aciz kaldığını" ileri sürüyor.
Epic Games tarafından şikayetle ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.
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