Fortnite, Boşanma Gerekçesi Oldu
Sosyal medya ve pornodan sonra Fortnite da "boşanma gerekçeleri" arasına girdi!
Fortnite hayranları, popüler video oyununu çok seviyor olabilirler ama en azından bazılarının kişisel ilişkileri, bu sevgiden olumsuz etkileniyor.
Boşanma aşamasındakiler için bilgi ve hizmet sunan bir İngiliz sitesi olan Divorce Online'ın bir raporuna göre popüler oyun, İngiltere'deki 200'den fazla boşanma dilekçesinde yer aldı.
Divorce Online, oyun, porno ve sosyal medya gibi çevrimiçi etkinliklere bağımlılığın 2018 yılında İngiltere'deki boşanma davalarının gerekçelerinden biri olduğunu buldu. Divorce Online raporuna göre, "Bu rakamlar yılın başından bu yana ele aldığımız 4,665 dilekçenin kabaca yüzde 5'ine denk geliyor."
Raporun ABD ve diğer ülkelerdeki oyuncuları içermemesi gerçeği, Fortnite ile ilgili ilişki sorunlarından muzdarip olanların sayısının daha da büyük olabileceği anlamına geliyor.
Fortnite'in yapımcısı Epic Games ise henüz konu hakkında yorum yapmış değil.
Fortnite başka bir potansiyel yuva yıkıcıyı da etkiliyor- porno. Günlük 90 milyon kullanıcıya ulaşan bir site olan Pornhub, kullanıcı davranışlarında site arama istatistiklerini yayınladı. Bu yayıma göre kullanıcı aramalarında Fortnite artışı gözüküyordu.
Mart ayında Pornhub tarafından yayınlanan bir rapora göre, "Arama hacmindeki ani artışlar, Ocak ayında 1.36 güncellemesi ve Şubat ayında 60 FPS'nin etkinleştirildiği zaman gibi büyük (Fortnite) oyun güncellemeleri ve haber döngüleriyle örtüşüyor."
Fortnite'ın romantik ilişkilerde neden soruna yol açtığını hayal etmek çok da zor değil. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Haziran ayında oyun bağımlılığın zararlı olabileceğini açıklamıştı.
WHO'ya göre oyun bağımlılığı, yetersiz fiziksel aktiviteye, sağlıksız beslenmeye, görme veya işitme problemlerine, kas iskelet sistemi problemlerine, uyku yoksunluğuna, saldırgan davranışa ve depresyona neden olabiliyor.
Fortnite PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC'ler ve mobil cihazlarda oynanabiliyor. Ama eğer eşinizi mutlu tutmak istiyorsanız, evlilik danışmanınızın bekleme odasındayken oyundan kaçınmanızda fayda olabilir.
Levent Öztürk
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