Fortnite, Google Play Store'a Gelmeyebilir

Epic Games, %30 gelir payı nedeniyle Fortnite'ı Android'e Google Play Store dışından indirmeye sunmak gibi ilginç bir yol izleyebilir!

Fortnite, Google Play Store'a Gelmeyebilir

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