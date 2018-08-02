Fortnite, Google Play Store'a Gelmeyebilir
Epic Games, %30 gelir payı nedeniyle Fortnite'ı Android'e Google Play Store dışından indirmeye sunmak gibi ilginç bir yol izleyebilir!
Şu an yeryüzünde herkesin konuştuğu oyun Fortnite yakında Android'e gelecek, ama oyun ilk 30 gün için Samsung Galaxy Note 9'a özel olacak. Ardından - eğer uygun bir telefona sahipseniz - Android cihazınızda 100 kişi içinden tek hayatta kalan kişi olmak için yarışabilirsiniz. Ancak yeni bir söylenti Android için Fortnite'ı bekleyenleri yine şaşırttı. Epic Games, Google Play Store'da bulunan %30 gelir vergisinden kurtulmak için Fortnite'ı bağımsız olarak yayınlayabilir.
XDA Developers'ın yayınladığı makaleye göre Fortnite'ın kodu içerisinde Android sürüm için nasıl hesap oluşturulduğuna dair belirli talimatlar bulunuyor. Bu da Epic Games'in Fortnite için yan yükleme çözümünü kullanabileceğine işaret ediyor. Bu da yetmezmiş gibi Epic Games sunucularından gelen bir sızıntı da şu talimatlar içeriyor:
"Fortnite'ı tarayıcınızdan indirip yükleyin. İndirdikten sonra, bazı güvenlik izinleri istenir. Bu, Play Store'un dışındaki herhangi bir uygulamayı yüklemek için gereklidir."
Şimdilik bu bilgilerin hiçbiri kesin olarak kanıtlanmış değil. Resmi Android duyurusunun Note 9 duyurusu ardından gerçekleşmesi bekleniyor, bu da 9 Ağustos sonrası anlamına geliyor.
Burada endişe verici olan durum, Fortnite Android oyuncu kitlesinin yan yükleme ile ciddi güvenlik riskine girebilecek olması. Google Play Store belki Epic Games'e çok çekci gelmiyor olabilir, ancak mağazanın sunduğu güvenlik ve kolaylıklar şirketi belki Google ile bir uzlaşmaya zorlayabilir.
Ali Ruhi Öztürk
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