Fortnite Hayranlarına Android Müjdesi
Fortnite, Android kullanıcılarını fazlasıyla sevindirecek bir müjde ile tekrar karşımızda!
Epic Games, iOS için sunulduğu andan itibaren Fortnite Mobile ile büyük bir başarı elde etti. Şimdi ise geliştirici, Android ile beraber çok daha büyük bir kitleye hazırlanıyor ve oyunun, önümüzdeki yaz mevsiminde platform için sunulması bekleniyor.
Bu duyuru, "State of Mobile" (Mobilin Durumu) adlı resmi Fortnite blogu üzerinde yayımlandı ve Epic, bu blog içerisinde mobil ekibinin çalıştığı güncellemelerin bazı detaylarını sunuyor. Android yayımının yanı sıra oyuncular sesli görüşme, düzenlenebilir HUD ve daha küçük yükleme boyutları ile karşılaşmayı bekleyebilirler.
Yayımlandığı zaman Fortnite mobilin sesli görüşme özelliği "platform farkı olmadan" oyuncuların takım arkadaşları ile konuşmalarına imkan tanıyacak. Ayrıca Epic, sessize alma ve seçenekli katılım gibi imkanlar ile özelliğin çok karışık veya rahatsız edici olmaması için çalıştığını da belirtiyor.
Bunun yanı sıra otomatik çalıştırmanın geliştirileceği ve ateş etmek için daha iyi yollar ekleneceği, oyunun büyük mobil yükleme boyutunun küçültüleceği ve oyuncuların daha düşük grafikler ile oyunun performansını arttırabilecekleri bir Batarya Koruma modunun sunulacağı da yapılan duyurular arasında yer alıyor...
Levent Öztürk
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