Fortnite, Play Store'a Gerçekten Gelmeyecek!
Popüler oyun Fortnite'ın Google Play Store'a girmeyeceği ve dışarından yükleneceği kesinleşti! İşte bunun 2 nedeni...
Epic Games'in alışılmadık bir yol izleyerek Fortnite'ı Play Store dışından indirmeye sunabileceği, geçen hafta konuşulmaya başlanmıştı. Epic Games, söylentilerin doğru olduğunu ve Fortnite'ın Android sürümünü kendi web sitesi üzerinden dağıtacağını doğruladı.
Fortnite'ın Android sürümünün hazır olmasıyla birlikte oyunu uyumlu telefonlara yüklemeye yarayan bir uygulama, Epic Games tarafından sunulacak. Android için oyun ve uygulama geliştiren çoğu firmanın Google Play Store'u kullandığını biliyoruz, dolayısıyla Epic'in hamlesi oldukça sert. Bu hamlenin oyunun sahte sürümlerinin dağıtılmasına ve çeşitli güvenlik sorunlarına yol açabileceği konuşuluyor.
Epic Games CEO'su Tim Sweeney, bu hamlenin iki nedeni olduğunu söylüyor. Birinci neden, firmanın müşterileriyle direkt olarak iletişim kurmak istemesi. İkinci neden ise gelirle ilgili. Play Store, geliştirdiğiniz oyunu veya uygulamayı daha kolay ulaşılabilir bir hale getirse de, Google her satış üzerinden yüzde 30 pay alıyor. Bu hem küçük geliştiriciler, hem de Epic gibi büyük firmalar için fazlasıyla büyük bir pay.
The Verge'e konuşan Sweeney, yüzde 30'luk mağaza vergisinin aşırı yüksek olduğunu düşünüyor.
Fortnite'ın ilk aşamada Galaxy Note 9'a özel bir oyun olarak sunulacağı dedikodularını duymuştuk; şimdilik bu konuda bir gelişme yok. iOS kullanıcıları ise oyunu Nisan'dan bu yana oynayabiliyorlar.
Epic Games'in Play Store'u yok sayması hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşın!
Zeynel A. Öztürk
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