Fortnite, Play Store'a Gerçekten Gelmeyecek!

Popüler oyun Fortnite'ın Google Play Store'a girmeyeceği ve dışarından yükleneceği kesinleşti! İşte bunun 2 nedeni...

Fortnite, Play Store'a Gerçekten Gelmeyecek!

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