Fortnite, Ukrayna'ya Destek İçin 36 Milyon Dolar Topladı!

Geçtiğimiz günlerde Epic Games, yeni Fortnite sezonunu yayınlamış ve bununla birlikte 2 hafta boyunca oyundan elde edilen tüm geliri Ukrayna için insani yardım çerçevesinde bağışlayacağının sözünü vermişti. Daha 2 hafta dolmadı, ancak şirket şimdiden 36 milyon dolar topladığını açıkladı.
Elde edilen para Direct Relief, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu ve Dünya Gıda Programı da dahil olmak üzere bir avuç farklı yardım grubuna bağışlanacak. Öte yandan Epic Games, Xbox'ın aynı dönemde oyunlardan elde ettiği net geliri de bağışlayacağını söyledi.
Yeni Fortniye sezonunun lansmanı, oyuncuların kendilerine özel karakterler ve diğer oyun içi içerikler sağlamak için çeşitli eşyaları satın aldıkları şirket için en kazançlı dönemlerden biri olurken, Resistance olarak adlandırılan bu sezon Doctor Strange gibi karakterlerin oyuna dahil edilmesiyle beraber büyük bir değişim içeriyor.
Epic Games gibi diğer oyun şirketleri de Ukrayna için insanı yardım çabası içinde para toplamayı sürdürüyor. Itch.io, yaklaşık 1000 oyundan oluşan paketi için 6 milyon dolardan fazla para toparken Humble Bundle ise, şu anda 12 milyondan fazla bağış toplamış durumda.
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