Fortnite'a Yeni Playground Modu Geldi!
Popüler oyun Fortnite: Battle Royale, yeni moduyla size artık gerilmeden çalışabileceğiniz bir alan sunuyor!
Şu sıralar dünyanın en çok oynanan oyunları arasında bulunan Fortnite: Battle Royale, sonunda savaşın stresinden uzak, yetenekleriniz üzerinde çalışabileceğiniz yeni bir oyun modu kazandı.
Yeni Playground Mode, oyuncuların adaya kendi başlarına veya arkadaş grubuyla atlayıp, bir saat boyunca istediklerini yapmalarına izin veriyor. Bu sayede oyuna yeni başlayanlar veya henüz her özelliği kavramamış olanlar, bu alanda ölmeden veya baştan başlamak zorunda kalmadan istediklerini yapabiliyorlar. Tabi arkadaşlarınız sizi öldürmezse. Öldürse de sorun yok çünkü hemen dirilebiliyor ve haritada istediğiniz yere düşebiliyorsunuz. Yeni oyun modu, oyuna alışabilmeniz için önünüze her tür kaynaktan bolca sunuyor. Böylece devasa yapılar yapmak için çok fazla kaynak toplamanıza gerek kalmıyor.
Fortnite'ı iyi oynuyorsanız bile Playground'da arkadaşlarınızla eğlenebilirsiniz. Örneğin büyük binalar yapabilir veya alışveriş sepetleriyle kayabilir, hatta ciddiye almayacağınız bir savaş düzenleyebilirsiniz.
Yeni güncelleme, Playground Mode'un yanında oyunun harita işaretlemelerini de geliştiriyor. Harita işaretleri şimdiye kadar sadece haritada ve mini-haritada görünüyordu. Şimdi ise işareti gerçek ortam üzerinde görebiliyorsunuz (yukarıda olduğu gibi). Son olarak çift tabanca da artık Fortnite'taki seçeneklerden bir tanesi.
Zeynel A. Öztürk
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