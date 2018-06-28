Fortnite'a Yeni Playground Modu Geldi!

Popüler oyun Fortnite: Battle Royale, yeni moduyla size artık gerilmeden çalışabileceğiniz bir alan sunuyor!

Fortnite'a Yeni Playground Modu Geldi!

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Fortnite'a Yeni Playground Modu Geldi!

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