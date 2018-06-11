Forza Horizon 4, Dinamik Mevsimlerle Geliyor
Forza Horizon 4, dinamik mevsimler ve İngiltere manzaralarıyla tanıtıldı!
Yeni bir Forza tanıtma sırası Playground Games'te. Microsoft'un E3 tanıtımında ortaya çıkan yarış oyunun adı, Forza Horizon 4 oldu.
Açık-dünya yarış oyununun en son üyesi, Avustralya'yı geride bırakarak İngiltere'nin şehir, köy ve ikisi arasında kalan alanlarına giriyor. Paylaşımlı bir dünyada geçen oyunda tüm dünyadan oyuncular, diğer oyuncularla aynı alanda turlayabiliyorlar. Oyundaki harita, yeni dinamik mevsim işlevinden etkilenebiliyor. Örneğin göller kışın donuyor ve oyunculara farklı yarış ortamları ve farklı bir atmosfer sunuyor.
Forza Horizon 4, 2 Ekim'de Xbox One ailesi konsollar için ve Windows 10'lu PC'ler için piyasaya sürülecek. Xbox Game Pass programına kayıtlı olanlar, oyunu ilk gününde alabilecekler.
Zeynel A. Öztürk
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