Forza ilk iOS ve Android oyununa hazır!

Sevilen yarış oyunu Forza serisinin ilk iOS ve Android oyunu hazır!

  • Levent Öztürk
Forza serisinin ilk mobil oyunu hazır

Microsoft, Windws 10 için bedava bir Forza oyunu yayımladı ve bu yılın ilerleyen dönemlerinde iOS ve Android'te de oynanabilecek. Forza Street, serinin PC veya Xbox dışında bir platforma sunulan ilk üyesi olacak.

Forza Street üzerinde bir dakikadan daha kısa süren yarışlara katılabiliyor veya daha uzun bir oyunu tercih edebiliyorsunuz. İlerledikçe farklı arabalar toplamak mümkün ve Xbox Live başarımları da bulunuyor.

Microsoft'un Turn 10 Studios'u tarafından tasarlanan Forza Street, basitleştirilmiş, zamanlama tabanlı kontrollere sahip ve her an bir yarışa katılmanızı kolaylaştırmayı amaçlıyor. Tek bir tuşa basılı tutarak (veya parmağınızı telefonunuzun ekranı üzerinde tutarak) hızlanıyorsunuz ve bıraktığınızda frene basılıyor. İkinci bir tuşa basarak da hız desteklerini (boost) aktif edebiliyorsunuz. Karmaşık bir sistem olmasa da, örneğin kamusal taşıma kullanırken rahatlıkla birkaç yarış yapabilmenize imkan tanıyacağı kesin...

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