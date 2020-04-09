Forza Street'in Android ve iOS'a Geliş Tarihi Belli Oldu

Görünene göre Forza'nın akıllı telefonlara geçişi için çok uzun bir süre beklememiz gerekmeyecek. Turn 10 ve Microsoft, Forza Street'in 5 Mayıs tarihinde Android ve iOS için indirilebilir olacağını duyurdu. Ön kayıtlar, şu an için Google Play ve Galaxy Store ile sınırlı ancak oyun, iOS platformuna da gelecek. Oyunu ilk ay içerisinde oynayan kişiler sanal para ve altının yanı sıra, 2017 Ford GT'yi de içeren Founders Pack'i (Kurucu Paketi) ücretsiz alabilecek.
Daha önce belirtildiği gibi Forza Street, bildiğimiz Forza oyunlarının daha basitleştirilmiş, daha küçük bir sürümü olacak ve gerçek bir yarış süresi boyunca telefonu elinizde tutmak istemeyeceğiniz düşünülürse bunun anlaşılabilir olduğu kesin. Tanıdık araç görüntülerinin yanı sıra, sadece bir dakika süren yarışlar ve bir de hikaye modunun sunulması bekleniyor.
Geliştiriciler oyun içi satın alımlar hakkında pek bir şey söylememiş olsalar da, para ve altının varlığı, oyun içi satın alımların varlığına işaret ediyor. Oyunun satın alımlar konusunda iyi bir denge kurup kuramayacağı ise henüz belli değil. Real Racing 3 gibi "bedava" oyunlar, harcanması gereken para yüzünden büyük eleştiriler almışlardı. Umarız Forza Street, para harcasanız da harcamasanız da, eğlenceli bir oyun olarak karşımıza çıkar.
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