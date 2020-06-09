Fotoğraflarda Arka Plan Nasıl Değiştirilir? işte, Bunu iOS'ta Yapmanın Yolu

Fotoğraflardaki arka planı kaldırmak ve değiştirmek için PC başına geçmeniz şart değil. İşte bunu yapabilen iOS uygulaması PhotoRoom.

Fotoğraflarda Arka Planı iOS'ta Kaldırmanın Yolu

Fotoğraflardaki arka planları nasıl kaldırabileceğinizi anlatan birçok yazı var, ancak bunlar için çoğunlukla bilgisayar başında olmanız ve bir düzenleme yazılımı kullanmanız gerekiyor. iOS kullanıcıları ise arka planları PhotoRoom uygulamasıyla cihazları üzerinden kaldırabilirler.

Uygulama, arka planları otomatik olarak bulanık hale getiriyor, böylece portre modu efektini elde edebiliyorsunuz. Dilerseniz arka planı tamamen kırpmanız ve başka resimlerle değiştirmeniz mümkün. Uygulama içerisindeki araçlar, gölgeleri ayarlamanıza ve çeşitli grafik öğeleri eklemenize izin veriyor. Böylece ikna edici görüntüler ortaya çıkarabiliyorsunuz.

Uygulamayı kullanmak için PhotoRoom'u açmanız, ekrandaki kılavuzları kullanarak odaklanacağınız öğeyi hizalamanız gerekiyor. Fotoğrafı çektikten sonra arka plan düzenleme işini uygulama üstleniyor. Düzenleyici içerisinde odaktaki nesnelerin gölgelerini ayarlayabiliyor, arka planda ek değişiklikler yapabiliyorsunuz.

PhotoRoom'un App Store'dan indirebileceğiniz ücretsiz sürümü, düzenlediğiniz resimlerin üzerine bir filigran ekliyor. Bunu kaldırmak için aylık üyelik ücreti ödemeyi tercih edebilirsiniz.

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Fotoğraflarda Arka Plan Nasıl Değiştirilir? işte, Bunu iOS'ta Yapmanın Yolu

 

 