Foxconn, "Aşırı Çalıştırmaya Son Verdi"
Bu kez öğrencilerin "tepesine bindiği" ve onları aşırı çalıştırdığı ortaya çıkan iPhone üreticisi Foxconn, durumu düzelttiğini söylüyor!
Apple'ın iPhone'larında kullanılan birçok parçayı Foxconn üretiyor. Daha önce kötü çalışma koşullarıyla gündeme birkaç kez gelen Foxconn'un genç stajyerleri artık aşırı çalıştırmadığı ortaya çıktı.
Çin'deki Zhengzhou tesislerinde yaklaşık 3.000 öğrenci çalışıyor ve Apple'a göre bu ortaokul öğrencileri, çalışmalara gönüllü olarak katılıyorlar. Bununla birlikte Financial Times'ın bir raporuna göre bu öğrencilerin en az altısı, günde 11 saat çalışıyor. Çin kanunlarına göre çocukların haftada 40 saatten fazla çalışmaması gerekiyor.
Apple ve Foxconn yaptığı açıklamada öğrenciler hakkında gerekli değişikliğin yapıldığını ve aşırı çalıştırma durumunun artık söz konusu olmadığını söyledi. Foxconn, öğrencilerin tüm iş gücünün çok küçük bir bölümü olduğunu ve bu öğrencilerin Eylül'de iPhone X'in üretim talebini karşılamak üzere işe alındığını söylüyor.
Foxconn, geçtiğimiz yıllar içinde birçok kez çalışanlarına kötü davranmakla gündeme gelmişti. Şikayetlerin bu sıklıkta gelmesi, Tayvanlı şirketin bildiğini okumayı sürdürdüğünü gösteriyor. Dahası bu durum, Apple'ın bu konudaki açıklamalarını da samimiyetsiz hale getiriyor.
Zeynel A. Öztürk
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