Foxconn İşe Başladı; iPhone 12 İçin Umut Işığı Doğdu

Çin'de çok sıkı önlemler altında işe başlayan Foxconn, iPhone 12'nin gecikmesinden korkan Apple hayranları için umut ışığı oldu.

Foxconn İşe Başladı; iPhone Zamanında Gelebilir!

Foxconn tesislerinde üretim yeniden başladı. Bu, iPhone 12'nin beklediğimiz tarihte tanıtılabileceği anlamına geliyor.

Çin, Corona virüsünden kurtulmak üzere ancak kısıtlamaların gevşetilmesiyle ikinci bir salgın dalgasının gelme riski doğabilir. Foxconn'un ülkedeki en büyük iPhone fabrikası olan Zhengzhou'daki tesisleri ise kapılarını yeniden açarak üretime başladı. Çalışma şartlarının öncekine göre çok farklı olduğu, ikinci bir salgının başlamaması için uç noktada denebilecek önlemler alındığı belirtiliyor.

Foxconn'un "iPhone şehrinde" alınan önlemler arasında, yemek yerken ve işe gidip gelirken normalde bir arada olan çalışanların 20 kişilik gruplara ayrılması var. Aynı önlemlerin kafeteryada da uygulandığı, gruplardaki kişilerin diğer gruplardaki kişilerle etkileşim kurmadığı söyleniyor. Tüm koltuklarda çalışanların taratması gereken bir QR kodu bulunuyor, bu şekilde çalışanların hareketleri takip ediliyor.

Bunların yanında her çalışanın ateşi her gün ölçülüyor ve çalışanlar, termal kamerayla izleniyor. Foxconn, bir milyon kişilik işgücü tarafından kullanılması için günde 2 milyon cerrahi maske de üretiyor.

Tayvan merkezli firma, bu önlemlerle birlikte iPhone 12'nin zamanında çıkacağına inanıyor. Aksi halde Apple'ın çıkış tarihini ertelemesi gerekebilir.

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