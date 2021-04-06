FPS Oyuncuları İçin İyi Seçenek: Asus ROG Keris Wireless

Özellikle sağ elini kullanan profesyonel e-spor oyuncular düşünülerek tasarlanmış ergonomisi ile Keris Wireless ile ASUS, kablosuz fare ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor.
Chakram ve Pugio II'ye çok benzer şekilde, Keris Wireless da üçlü bağlantıyla birlikte geliyor. Kablolu, düşük gecikmeli 2,4 GHz ve uzun ömürlü Bluetooth. ASUS, RGB olmadan 78 saate, RGB aydınlatmayla 56 saate kadar pil ömrü vadediyor.
Asus ROG Keris Wireless, üzerinde ana düğmeler için 70 milyon tıklama ömrü olan tescilli ROG Mikro anahtarlar kullanılmış ve önceki ASUS farelerine benzer şekilde, çalışırken bile değiştirilebilen ana düğme anahtarları ile farenin ömrünü uzatabiliyorsunuz.
Ek olarak, normal ABS plastik yerine, daha uzun ömür sağlayan ana düğme parçaları için PBT polimeri kullanılmış. Yan düğme kapaklarının farklı renkte olanlar ile değiştirilebilmesi de büyük avantaj.
Asus ROG Keris Wireless'ta sensör olarakPixArt'ın PAW3335 kullanılırken, bu sensör 16.000 dpi ve 400 IPS özelliklerine sahip. Bunlar neticesinde yüksek performans sağlayabilen fare, bir hayli de hafif yapıda.
Yalnızca 79 gramlık ağırlığını ise petek biçimli iç yapısına borçlu. Şarj kablosu da özellikle esnek, paracord benzeri örgülü bir yapıda. Ancak kablo kilidi gibi bir şey olmadığı için kablolu kullanırken hızlı hareketlerde kablonun yerinden çıkma ihtimalini de unutmamak gerekiyor. Fare ayakları ise % 100 PTFE'den (teflon) yapılmış.
Kuşkusuz bir oyuncu faresi olunca RGB aydınlatmayı da unutmamak gerekiyor. Asus ROG Keris Wireless'ta elbette tam RGB aydınlatma da var ve her zamanki gibi kolay ve kullanışlı yapılandırma için özel Armoury Crate yazılımı kullanılabiliyor. Kutunun içinden şarj kablosu, kablosuz dongle ile birlikte 2 adet Omron switch (D2F-01F) ve bir set yedek fare ayağının çıktığını da söyleyelim.
Sonuç
Asus ROG Keris Wireless, sahip olduğu özelliklerle bir hayli başarılı bir oyuncu faresi. 16k DPI, 400 IPS hızlanma ve kablosuz kullanılabilmesiyle önem arz ederken, hafif yapısı ile RGB ışıklandırması da ek avantajları oluyor. Asus ROG Keris Wireless, yeni oyuncu farelerinden biri olurken, fiyatı da 980 TL civarında.
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