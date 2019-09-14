Franfurt Motor Show'a Damga Vuran İstek: "SUV'lar Yasaklansın"

Pek çok yeni elektrikli otomobil modelinin tanıtıldığı Franfurt Motor Show'da bir de ilginç istek ön plana çıktı!

14 Eylül 2019 20:00

Levent Öztürk