Franfurt Motor Show'a Damga Vuran İstek: "SUV'lar Yasaklansın"
Pek çok yeni elektrikli otomobil modelinin tanıtıldığı Franfurt Motor Show'da bir de ilginç istek ön plana çıktı!
- Levent Öztürk
Almanya'da düzenlenen 2019 Franfurt Motor Show'a, iklim grupları ve çevreciler damga vurdu. Öne çıkan iki grubun şaşırtıcı bir isteği var: Hükümetlerin SUV'ları yasaklamaları!
Reuters'ın bildirdiğine göre Greenpeace ve Deutsche Umwelthifle, SUV kasa tarzının üretilmesinin yasaklanmasını ve otomobil üreticilerinin içten yanmalı motora sahip ağır araçların üretimlerini durdurmaları gerektiğini söylüyor. Düzenlenen bir basın konferansında gruplar, SUV'ların endüstriyi "ellerinde tuttukları sürece" aktivistler için "bir problem çocuk" olarak kalmaya devam edeceğini ve daha küçük elektrikli arabaların öncelik olması gerektiğini iddia etti.
Frankfurt Motor Show'da pek çok elektrikli araba gördük ve bunların arasında Volkswagen ID 3, Honda e, Mini Cooper SE gibi modeller yer alıyordu. Volkswagen ayrıca ID 4 elektrikli crossover SUV konseptini de tanıttı ve bu araç, çevreci grupların hoşuna gidecektir.
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