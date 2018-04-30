Fransa, 'France.com' Yüzünden Davalık Oldu
"France.com" alan adının eski sahibi, Fransa'nın bu alan adını zorla ele geçirdiğini iddia ederek ülkeye dava açtı!
Normalde bir hükümet ya da şirket bir alan adına alı koyduğunda bunun sebebi genel olarak alan adını sırf reklam geliri için kullanan "gecekonducuları" kovmak oluyor. Ancak Fransa, 'France.com'a alı koyduğunda, zaten kullanımda olan gerçek bir siteye saldırmış oldu.
Fransa, sitenin sahibi gurbetçi Jean-Nöel Frydman tarafından federal düzey ABD mahkemesine verildi. Frydman, bu alan adını Amerikalı Fransa hayranlarına "dijital bir kiosk" sunmak için 1994'ten beri kullanıyordu, hatta bazı Fransız devlet kurumları ile birlikte çalışıyordu. Ancak gerçekleşen alı koyma üzerine Frydman, ana vatanı Fransa'yı 2015'te mahkemeye vermek zorunda kaldı.
Mahkeme Eylül 2017'de France.com'un Fransız ticari marka kanununu çiğnediği kararını almıştı, ancak ne Fransız hükümeti, ne de sunucu sahibi Web.com, alan adının alı koyulmasından önce Frydman'ı uyarmadı.
Şimdi açılan ava ise ilk olarak Fransız hükümetini (Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian dahil)ve ayrıca .com alan kayıtlarını idare eden VeriSign şirketini hedef alıyor. Web.com şimdilik mahkemeye dahil değil ve konu ile ilgili her hangi bir yorum yapmamayı tercih etti.
Frydman gerçekten davayı kazanabilir. Mahkeme başvurusunda özellikle Fransız hükümetinin "Fransa" kelimesinin haklarına sahip olmadığını belirtti. İşin ilginç kısmı Fransa ise alan adını alı koymadan önce ülke adının lisansını satın almak veya başvurusunu yapmakla da uğraşmamış gibi görünüyor.
Bu davanın sonucu, benzer ülke ya da marka adına ait alan isimlerine sahip sitelerin kaderini belirleyebilir.
Ali Ruhi Öztürk
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