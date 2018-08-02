Fransa, Okulda Telefon Kullanımını Yasakladı!
Fransa, daha önce verilen bir sözü tutarak öğrencilerin okullarda telefon kullanımını yasakladı!
Fransız milletvekilleri, akıllı telefonların öğrenciler tarafından okulda kullanımına kısıtlama getiriyor. Verilen karara göre 15 yaşının altındaki öğrenciler, telefonlarını evde bırakacaklar veya en azından okulda bulundukları süre boyunca kapalı tutacaklar.
Fransa'daki liseler ise sınıflarda telefon kullanımını yasaklama konusunda kendi kararlarını verebilecekler. Yeni önlem sadece telefonları değil tabletleri, bilgisayarları ve internete bağlanan diğer cihazları da kapsıyor. Bununla birlikte engelli öğrenciler ve cihazların eğitim amaçlı kullanımına yönelik bazı istisnalar tanınıyor.
Kısıtlama, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim sözlerinden biriydi. Önlemin meclisten geçmesiyle Macron, "Söz tutuldu" tweet'ini attı.
L'interdiction générale des téléphones portables dans les écoles et les collèges a été définitivement adoptée par l'Assemblée nationale aujourd'hui.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 30 Temmuz 2018
Engagement tenu ?
Sol görüşlü Boyun Eğmeyen Fransa (La France insoumise) partisinden milletvekili Alex Corbière, CNN'e yaptığı bir açıklamada "Gerçekte böyle bir engel zaten vardı. Ülkede, sınıflarda telefon kullanımına izin veren bir öğretmen bile tanımıyorum," dedi.
Fransa, geçen sene Aralık ayında bu engelin halka yönelik bir "sağlık mesajı" olduğunu söylemiş, uzmanların çocukların cihazlarla bu kadar fazla zaman geçirmemeleri gerektiğine inandığını belirtmişti.
Zeynel A. Öztürk
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