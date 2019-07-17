Fransa, Uzaya "Askeri Birim" Kuruyor!

Yıldız savaşları için yeni adım: ABD'den sonra Fransa da, uzay için askeri yatırım yapmaya başladığını duyurdu.

  • Levent Öztürk
Fransa, Uzaya "Askeri Birim" Kuruyor!

Askeri alanda özel bir uzay gücü yaratmayı isteyen tek ülke ABD değil. Fransa Başbakanı Emmanuel Macron, ülkesinin hava gücü içerisine dahil edilmek üzere, eylülde bir uzay komutası yaratma planları için yeşil ışık yaktı. Bölüm, Fransa'nın uzaydaki uydularının güvenliğini arttırmayı amaçlıyor ama henüz yatırımın ölçeği belli değil.

Macron, bunun sadece başlangıç olduğunu söyleyerek, Fransa'nın zaman içerisinde askeri bölümün adını Uzay ve Hava gücü olarak değiştirmeyi planladığını belirtiyor. Yani yeni birim, sadece standart kara, hava ve deniz güçlerine destek bir birim olmayarak ülkenin askeri gücünün temellerinden biri olacak.

Uzay henüz doğrudan askerileşmiş değil ancak ülkelerin anti-uydu füzelerini test etmeleriyle ve gerekli olduğu durumda silah kullanabilecek olduklarını belirtmeleri ile bu durum yakında değişebilir gibi gözüküyor. Fransa, henüz teknoloji sadece savunma amaçlı olsa da, bu alana yatırım yaparak geride kalmama baskısını hissediyor olabilir.

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