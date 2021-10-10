Fransa'nın Gizemli Seri Katili Le Grêlé'nin Kimliği, DNA Testi ile Bulundu!

Fransa'da pek çok cinayet ve tecavüzden suçlu olan gizemli seri katil Le Grêlé'nin kim olduğu, yıllar sonra yapılan DNA testi ile birlikte ortaya çıktı!