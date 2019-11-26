Freddie Mercury'nin Sesine Ulaşabilir misiniz Test Edin

Yeni bir web sitesi, çıkabildiğiniz en yüksek notayı bulup, diğer şarkıcılarla karşılaştırmanıza izin veriyor!

Freddie Mercury'nin Sesine Ulaşabilir misiniz

Sesinize güveniyorsanız, onu ünlü şarkıcıların ses aralıklarıyla karşılaştırmak ister miydiniz? Hit the High Notes, hangi seslere çıkabildiğinizi test ediyor.

Hit the High Notes'un çalışma şekli oldukça basit. Web tabanlı uygulama size bir nota çalıyor ve bu tona çıkmanızı istiyor. Elbette çıkabildiğiniz ses, vokal yeteneklerinizin sadece küçük bir kısmı ve yüksek seslere çıkmak, sizi bir anda ses sanatçısı yapmıyor. Ancak uygulama sayesinde boş zamanınızı harcayabilir ve sesinizi ünlü isimlerle karşılaştırabilirsiniz.

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