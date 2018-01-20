Fuchsia OS, Pixelbook'ta Çalışırken Görüldü!

Google'ın gizemli işletim sistemi Fuchsia OS, uzun zaman sonra ilk kez çalışır halde görüldü!

Fuchsia OS, Pixelbook'ta Çalışırken Görüldü!

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