Fujitsu, Fikri Mülkiyet Haklarına Ücretsiz Erişim Sunuyor!

Fujitsu, Covid-19'a karşı mücadeleyi desteklemek için fikri mülkiyet haklarına ücretsiz erişim sunuyor.

Fujitsu Fikri Mülkiyet Haklarına Erişim Ücretsiz!

Fujitsu Limited, 12.05.2020 tarihinde COVID-19 pandemisinin küresel yayılmasını sona erdirmeyi amaçlayan faaliyetler için fikri mülkiyet haklarına ücretsiz erişimi mümkün kılan 'Açık COVİD Taahhüdü'nü (Open COVID Pledge) duyurdu.

Fujitsu, ABD'de ortaya çıkan Açık COVID Taahhüdü'ne katılırken patentlerini, faydalı modellerini veya tasarımlarını belirli bir süre için bireylere veya kuruluşlara karşı iddia etmeyeceğini ve bu tür faaliyetler için herhangi bir değerlendirme veya tazminat talep etmeyeceğini beyan etti.

Fujitsu, COVID-19 salgınının yayılmasını sonlandırmak için küresel iş birliği ve insan odaklı inovasyon yaklaşımları çerçevesinde yaklaşık 40.000 patente, faydalı modellere, yeni ilaçların geliştirilmesi ile ilgili tasarım patentlerine (beklemedeki uygulamalar dahil) ücretsiz erişim sağlayacaktır. Fujitsu Limited tarafından paylaşılan basın bültenine bu linkten ulaşabilirsiniz.

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