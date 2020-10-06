Futbol Bitti, Uçak Sevdası Başladı

Türkiye'deki milyonlarca oyuncunun ağustos ayındaki alışveriş verilerini inceleyen Oyunfor'un raporu, uzun süreden sonra ilk kez futbol oyunlarının en çok oynananlar listesine girmediğini ortaya koydu. Listeye giren yeni oyunu tahmin etmekse çok zor değil.