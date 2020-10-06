Futbol Bitti, Uçak Sevdası Başladı

Türkiye'deki milyonlarca oyuncunun ağustos ayındaki alışveriş verilerini inceleyen Oyunfor'un raporu, uzun süreden sonra ilk kez futbol oyunlarının en çok oynananlar listesine girmediğini ortaya koydu. Listeye giren yeni oyunu tahmin etmekse çok zor değil.

Futbol bitti, uçak sevdası başladı!

Dijital oyun mağazası Oyunfor.com, her ay yayınladığı oyun istatistiklerini ağustos ayı için paylaştı. Oyunların popülerliğini ortaya koyan satış oranları kadar, oyunseverlerin ilgi gösterdiği platformlar, yayıncılar, erkek-kadın alışveriş oranları ve en çok alışveriş yapan iller, raporda yer buldu.

Rapor hakkında konuşan Oyunfor Genel Müdürü Mehmet Dumanoğlu, koronavirüs ile yükselen oyun satışlarının düşme eğiliminde olduğunu ve ağustostaki verilerle oyunlara gösterilen ilginin normal seviyeye belirtti. Dumanoğlu, "Türkiye'de oyun satışları marttan sonra yüzde 100'lere varan bir artış gösterdi. Ancak normalleşme sürecinin başlaması ile haziranda yüzde 15, temmuzda ise yüzde 20 düşüş görüldü. Ağustos satışlarına baktığımızda, 2019 yılının ağustos ayına göre yüzde 35 daha yüksek, bir önceki aya göre ise yüzde 12 arttığını görüyoruz. Rakamlar, ağustosta 'eski normal' diyebileceğimiz bir oranı yakaladığımızı gösteriyor" şeklinde konuştu.

Sanal pilotlar İstanbul üzerinde uçtu

Rapora göre ağustosta oyunseverler en çok PUBG Mobile, Valorant ve League of Legends oynadı. Son yıllardaki verilere bakıldığında futbol oyunlarının ilk kez listeye giremediği görülürken, kısa süre önce piyasaya çıkan ve İstanbul semalarında da uçabileceğiniz Microsoft Flight Simulator ise ilk 10'da yerini aldı.

Ağustos ayında Türkiye'de en çok oynanan 10 oyun

  1. PUBG Mobile
  2. Valorant
  3. League of Legends
  4. Among Us
  5. Lords Mobile
  6. Metin2
  7. World of Warcraft
  8. Microsoft Flight Simulator
  9. Blade and Soul
  10. Zula
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