G.O.R.A hayranlarını üzen haber! Hafızalara kazınan oyuncu yaşamını yitirdi

Cem Yılmaz'ın G.O.R.A. filminde "Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor efendim!" repliğiyle hafızalara kazınan tiyatro ve sinema oyuncusu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti. Vefat haberini Can Yılmaz sosyal medya hesabından duyurdu...

"Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor" repliği ile tanınan oyuncu vefat etti

Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Muhittin Korkmaz bugün hayatını kaybetti. Korkmaz, Cem Yılmaz'ın G.O.R.A. filminde "Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor efendim" repliğiyle hafızalara kazınmıştı.

Vefat haberini Cem Yılmaz'ın abisi Can Yılmaz sosyal medya hesabından duyurdu: "G.O.R.A, A.R.O.G, Yahşi Batı, Pek Yakında, Arif ve 216 filmlerinde beraber çalışma şansı bulduğumuz, kıymetli abimiz Muhittin Korkmaz maalesef vefat etti. Ailesine, tiyatro camiasına ve sevenlerine sabır diliyorum. Çok güzel adamdı, Allah rahmet eylesin, mekanı Cennet olsun."

"G.O.R.A. MÜRETTEBATINDAN BİR EKSİĞİZ"

Cem Yılmaz ise Muhittin Korkmaz'ın vefatının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Yılmaz, " Sevgili abimiz Muhittin Korkmaz bugün hayata gözlerini yumdu. Hepimizin hatıralarında yeri olan abimizin mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun. G.O.R.A mürettebatından bir eksiğiz" dedi.

MUHİTTİN KORKMAZ KİMDİR, HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Muhittin Korkmaz Türk tiyatro ve sinema oyuncusu. 1953 yılında Gaziantep'te doğan Muhittin Korkmaz uzun yıllar boyunca tiyatrolarda sahne aldı ve Bursa Devlet Tiyatrosu'ndan emekli oldu. 2002 yılında Cem Yılmaz'ın Telsim reklamı için seçilip, reklamda Huluti isimli karakteri oynadı. Bu reklam ile birlikte Cem Yılmaz'ın projelerinde yer almaya başlayan Korkmaz, G.O.R.A.'da "Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor efendim " repliğini kullanan Tihulu'yu oynadı. Tihulu ismi Cem Yılmaz tarafından Telsim reklamındaki Huluti karakterinden esinlenilerek yaratılmıştı.

G.O.R.A.'nın ardından Tunç Başaran'ın yönettiği Sinema Bir Mucizedir ile Ezel Akay'ın yönettiği Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? filmlerinde yer aldı. Daha sonra Cem Yılmaz'la olan birlikteliğine Türk Telekom reklamı ile A.R.O.G, Yahşi Batı ve Pek Yakında filmlerindeki yardımcı rollerde devam etti.

Ünlü oyuncu Muhittin Korkmaz, üç yıl önce oğlu Youtube fenomeni ve oyuncu oğlu Cem Korkmaz'ı kaybetmişti.

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