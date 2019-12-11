Galaxy A (2020) Telefonları İçin Önemli İddia!

Samsung'un 2020 yılında piyasaya çıkacak Galaxy A (2020) modelleri için önemli bir iddia geldi!

  • Ercan Uğurlu
Galaxy A (2020) Telefonları İçin Önemli İddia!

Samsung'un Galaxy A (2020) modelleri yakında tanıtılmaya başlanacak. 2020 yılına girmemize az bir süre kala ise Güney Koreli şirketin için önemli bir iddia geldi.

Tayvan'a iat endüstri kaynaklarına dayanan bir rapora göre Samsung, Galaxy A (2020) serisi modellerinin bir kısmında MediaTek'in Dimensity 1000 5G yonga setini kullanabilir. Bununla beraber ise, bu telefonlarda 5G desteği bulunabilir.

Galaxy A71 5G gibi bazı Galaxy A (2020) cihazları Exynos 980 yonga setine sahip entegre bir 5G modem taşıyacağı biliniyor. Ancak 5G konusunda resmi bir açıklama şimdilik yok. Şu an için bu konu henüz resmiyete kavuşmaktan oldukça uzak. Ancak yakında daha net bilgiler gelebilir.

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