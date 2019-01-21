Galaxy A Ailesi İçin En Az 10 Yeni Üye Gelebilir
Samsung'un orta segmente konumlanan serisi olan Galaxy A ailesi hakkında ilginç bir iddia gündemde!
- Doğan Kürşat Aktaş
Galaxy A ailesi, Samsung için önemli bir yere sahip bir seri olması ile biliniyordu ancak görünüşe göre bu serinin önemi Güney Koreli teknoloji devi için giderek artmaya başlayacak. Yeni iddialar, Samsung'un orta sınıf cihaz serisine yeni teknolojilerini test etmek için yüklediği "pilot cihaz" görevini bir adım ileriye taşıyacağını öne sürüyor.
Daha önce hiçbir Samsung amiral gemisinin sahip olmadığı üç arka kameralı tasarımın Galaxy A7'de ortaya çıkması ve dünyanın ilk dört arka kameralı telefonu olarak dikkatleri üzerine çeken Galaxy A9'un varlığı, Samsung'un yeni stratejisinin yürürlüğe girdiğini gösteren kanıtlar olma özelliğini taşıyor. Bunun yanı sıra teknoloji devi, Çinli rakipleri ile bütçe dostu giriş seviyesi cihaz kategorisinde yarışmak için Galaxy J, Galaxy On ve Galaxy C serilerinin yerini Galaxy M ile değiştirme kararı da almıştı.
Samsung'un piyasadaki lider konumunu Huawei'ye karşı korumak adına yapması gereken birçok değişikliğin bulunduğu söylenebilir. Bu durum karşısında Güney Koreli devin 2019 yılında Galaxy A serisine 10 farklı yeni üye kazandıracağı ortaya çıktı.
2019 yılının ilk altı ayında çıkması beklenen modellerin ürün kodları, SM-A105, SM-A202, SM-A205, SM-A260, SM-A305, SM-A405, SM-A505, SM-A705 ve SM-A905 şeklinde olacak. İddianın bir başka dikkat çekici yanı ise Samsung'un bu 10 ayrı ürünü dünya çapında tüm pazarlarda sunmayacak olması. Her bir modelin hedef pazarı ayrı olacak, ancak cihazların çoğunun sadece Güneydoğu Asya bölgesine özel olacağı düşünülüyor. Bu, akla yatkın bir iddia çünkü Samsung, özellikle Hindistan ve Çin'de rakipleri tarafından büyük bir rekabet baskısı altında.
Tüm bu cihazların aynı Galaxy A DNA'sını paylaşarak iddialı özelliklere ve lüks bir tasarım hissiyatına sahip olmasını bekliyoruz. Samsung'un bu cihazları aynı zamanda amiral gemisi klasmanına göre çok daha uygun fiyatlara sunması da beklenen bir durum olacak zira, Çinli üreticiler Samsung'u fiyat-performans alanında çoğu zaman zor bir durumda bırakmayı başarıyor. Bu noktada henüz ortaya çıkan farklı bir detay bulunmuyor fakat her bir Galaxy A cihazı hakkında yeni bulguların ortaya çıkması halinde bunları sizlerle paylaşıyor olacağız.
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