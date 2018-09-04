Galaxy A, Yeni Teknolojilerle Gelebilir!
Samsung, en yeni teknolojilerini artık ilk önce amiral gemilerine koymayacak; bu telefonlara ekleyecek!
Samsung'un yeni telefonlarını tanıtırken önceliği amiral gemilerine vermesine alışığız. Ancak firma, satışları artırmak için planını tersine çeviriyor.
Samsung'un mobil bölümünün başındaki DJ Koh, CNBC'nin bir röportajında bir plan değişikliği yaptıklarını, bundan böyle yeni teknolojileri ilk olarak amiral gemilerinde değil, orta seviye cihazlarda kullanacaklarını söyledi. Galaxy S9 ve Galaxy Note 9 tanıtıldığına göre bu sene tanıtılması beklenen Galaxy A serisinden önemli yenilikler bekleyebiliriz.
Amiral gemisi modellerinin fiyatları son yıllarda giderek artıyor. Buna karşın Samsung, Huawei, Oppo gibi yükselen rakiplerine artık güçlü bir karşılık vermek istiyor. Koh, "amiral gemisi satın alamayanlar" için "işe yarar yenilikler" sunmak istedilerini söylüyor. Bu yeni teknolojilerin ne olduğunu şimdilik bilmesek de, bu röportaja göre ne olduğunu bu seneki orta seviye Samsung'larda göreceğiz.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın