Galaxy A, Yeni Teknolojilerle Gelebilir!

Samsung, en yeni teknolojilerini artık ilk önce amiral gemilerine koymayacak; bu telefonlara ekleyecek!

Galaxy A, Yeni Teknolojilerle Gelebilir!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

.

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Lego Group'tan gerçek boyutlu Bugatti Chiron!
Apple'ın İşletim Sistemi Böyle Gelişti!
IFA 2018'in En İyi 6 Akıllı Saati
Nvidia RTX 2080 Ti, %35 Daha Hızlı!
Qualcomm, Kablosuz Kulaklıkları Kurtarmaya Geliyor

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir