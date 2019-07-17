Galaxy A10s'nin Geldiği, Videoyla Anlaşıldı

Samsung, Galaxy A'ya doymuyor: İnternete sızan bir video, Samsung'un Galaxy A10'un bir "s" sürümünü hazırladığını doğruladı!

Oynat Galaxy A10s'nin Geldiği, Videoyla Anlaşıldı İnternete sızan bir video, Samsung'un Galaxy A10'un bir "s" sürümünü hazırladığını doğruladı!

Samsung'un yeni alt ve orta düzey telefonları arasındaki Galaxy A10, A20, A30 ve A80, güçlü bir seri oluşturdular. Ancak firma, bu cihazlar için çıkarmayı planladığı "s" sürümleriyle kafaları karıştırmaya hazırlanıyor.

İnternete sızan bir video, Galaxy A10s'in çıkışının yaklaştığının işaretini veriyor. Videodan telefon hakkında bir şey anlamanız ise pek mümkün değil. Bu pek şaşırtıcı değil çünkü uygun fiyatlı olmayı amaçlayan telefonun öne çıkan bir özelliği olmayabilir. FCC belgelerine göre Galaxy A10s, standart A10'a çift arka kamera ve parmak izi tarayıcısı eklemekle yetinecek.

A10s'in yanı sıra Samsung'un A30s, A50s ve A70s üzerinde de çalıştığına dair bir ipucu var. Firmanın A307F, A507F, A707F gibi model adlarına sahip telefonlar üzerinde çalıştığı söyleniyor. Tabi, bu modellerin hepsinin her ülkede satılmadığını hatırlatalım. Yine de model sayısının çokluğu, güncellemelerin gecikmesi sorununa bir çözüm getirmiyor.

Samsung'un bu modelleri nerede ve ne zaman piyasaya süreceği belli değil, ancak görünen o ki çıkış tarihi oldukça yakın.

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