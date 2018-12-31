Galaxy A50, 4.000mAh Pille Gelebilir

Samsung, orta seviye cihazlarında daha büyük piller kullanmaya hazırlanıyor ve bunun ilk örneği, A50 olabilir!

Galaxy A50, 4.000mAh Pille Gelebilir

Galaxy Note 9 ile birlikte Samsung, amiral gemisi telefonlarına güçlü piller yerleştirmeye başlamıştı. 2019'da ise Samsung'un orta ve alt seviye telefonlara büyük piller eklediğini görebiliriz.

Galaxy M20'nin 5.000mAh'lik canavar gibi bir pille geleceği söylenirken, Samsung'un yeni A serisinin üyesi Galaxy A50'de 4.000mAh'lik bir pil kullanabileceği belirtiliyor.

Bu durumda Galaxy A50'nin pili, Galaxy A9 2018'in 3.800mAh'lik pilinden ve Galaxy A8 Plus'tan daha güçlü olacak demektir. 4.000mAh kapasiteli pil, Android Pie'ın pil geliştirmeleriyle birlikte iki günlük bir pil ömrü sunabilir. Galaxy A50'nin kutusundan Android Pie yüklü olarak çıktığı, bir Geekbench hız testi raporunda görünmüştü. Bu nedenle Galaxy A50, Galaxy S10'dan önce tanıtılmayabilir.

Galaxy A50'de 24MP'lik bir ana kameranın da bulunacağı söyleniyor. Telefonun 64GB ve 128GB depolama seçenekleriyle gelmesi ve en az 4GB RAM'e sahip olması bekleniyor. Son olarak A50'nin ekranı, Infinity-O veya Infinity-V olabilir ve ekranın altında parmak izi tarayıcısı yer alabilir.

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