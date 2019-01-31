Galaxy A50, Çentik ve Üç Kamerayla Gelebilir
Samsung'un ilk çentikli telefonları Galaxy M10 ve M20'den sonra bir çentikli telefondan daha sızıntı var!
Galaxy M10 ve M20, Samsung'un çentikli ilk telefonları olabilir ancak son olmayacağı açık. Galaxy A50'nin kasasına ait yeni ortaya çıkan görüntüler, bu modelin de su damlası şekilli Infinity-V ekranla gelebileceğini söylüyor.
Samsung'un dokuz Galaxy A telefonu üzerinde çalıştığı, bunların tamamının 2019'un ilk yarısında piyasaya sürüleceği söyleniyor. Galaxy A50'nin kasasından sızan yeni görüntüler, cihazın arka yüzünde üç kameranın bulunacağını gösteriyor. Arka panelin sağ üstündeki geniş kesik, muhtemelen bu üç kamerayı barındıracak. Hemen altındaki küçük delikte LED flaş bulunacak. Galaxy 50'nin 24MP'lik bir arka kamerayla geleceği iddia ediliyor.
Arka yüzde parmak izi tarayıcısı için herhangi bir alana rastlamıyoruz. Bu, telefonun ekran içi parmak izi sensörüyle geleceği dedikodularını güçlendiriyor. Alt kenarda ise USB Type-C portu ve 3.5mm kulaklık girişi için açılmış yuvaları görüyoruz.
Galaxy A50'den gelen bir başka görüntü, cihazın su damlası şekilli çentikle geleceğini doğruluyor. Ön yüzde, yukarıda ve ortada bulunan yuva, Galaxy M10 ve M20'de olduğu gibi selfie kamerasını barındıracak.
Galaxy A50'nin Exynos 9610 yonga seti, Android Pie ile gelebileceği, 4GB RAM sunacağı söyleniyor. 4.000mAh'lik devasa pil, dedikodular arasında. Galaxy A serisinin birkaç ay içinde tanıtılması bekleniyor.
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